CARRARA – La Madonnina, realizzata negli anni ’70, dal prof. Mino Bruschi, e che, da allora, protegge i naviganti che entrano ed escono dal porto di Marina di Carrara, è tornata nella sua posizione originale, dopo un’attenta opera di consolidamento e restauro effettuato dagli alunni della Scuola del Marmo di Carrara “Pietro Tacca”.

Finalmente, mercoledì 28 aprile gli alunni sono riusciti a concludere il lavoro, sistemando i bordi in marmo alla base della statua ed effettuando la pulizia delle parti che si erano macchiate durante il trasporto al porto. Al restauro, hanno partecipato gli alunni della classe terza e quarta e, in particolare, Rebecca Morelli, Nicolò Forti e Stefano Pizzol, sotto la guida dei docenti Giuseppe Costa e Marco Ambrosini e del tecnico Giacomo Manfredi. Alla fase finale hanno preso parte gli stessi studenti e Thomas Bichi.

Gli studenti hanno eseguito a mano la pulitura, con smerigli di granulometrie differenziate e raspe e il ripristino del manto della scultura, utilizzando scalpelli e unghietti. Infine, per uniformare la superficie, hanno eseguito la sabbiatura della statua. La statua è stata anche consolidata mediante l’inserimento di perni e boccole in acciaio.

Oggi nell’Istituto Tacca ragazzi e ragazze apprendono le varie tecniche di lavorazione del settore lapideo, specializzandosi per conseguire il diploma nell’indirizzo “Industria e artigianato per il Made in Italy” opzione ‘Coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei’. Gli studenti sono periodicamente coinvolti in concorsi, progetti, mostre nazionali ed internazionali. Queste esperienze, insieme allo studio delle discipline di area comune e di indirizzo, concorrono a formare quelle figure professionali che attualmente richiede il mondo del lavoro o a fornire la preparazione culturale necessaria al proseguimento degli studi.