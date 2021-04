Riparte la cultura a Massa: dal 1° maggio riaprono Castello Malaspina, Museo Guadagnucci e Rifugio Anti-aereo

MASSA – Con la zona gialla e il nuovo decreto del 21 aprile, in vigore dal 26, il Comune di Massa può ripartire con le riaperture dei poli culturali presenti nel territorio, quali il Castello Malaspina, il Museo Guadagnucci e il Rifugio Antiaereo della Martana.

Per quanto riguarda il Castello, la struttura sarà aperta, nel mese di maggio, il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e sabato e domenica dalle ore 15.00 alle ore 19.00 su prenotazione. Mentre per quanto riguarda il mese di giugno dal martedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e sabato e domenica dalle ore 16.30 alle ore 19.30 su prenotazione. I biglietti costeranno 7.50 euro per il prezzo intero e 5.00 euro per quello ridotto, destinato a giovani dai 18 ai 25 anni; ai turisti che pagano l’imposta di soggiorno muniti di apposito tagliando dalla struttura ricettiva che li ospita; a gruppi superiori a 20 persone. Le prenotazioni possono essere effettuate inviando una mail all’indirizzo carmen.rusconi@comune.massa.ms.it oppure telefonando al numero 0585.490225 entro le ore 13.00 del venerdì precedente.

Il rifugio anti-aereo della Martana, invece, sarà aperto a partire dal primo maggio tutti i sabati pomeriggio dalle

ore 16 alle ore 19, senza obbligo di prenotazione, ma con ingressi sempre contingentati, e la domenica dalle ore 16 alle ore 19 (su prenotazione). Ingresso gratuito, videoproiezioni, visita guidata. Per Info e prenotazioni contattare l’associazione Sancio Pancia 3290227861 mail: sanciop.ms@gmail.com.

Per il Museo Guadagnucci gli orari saranno i seguenti: mercoledì e giovedì 10.00 – 13.00; venerdì 16.00 – 19.00; sabato, domenica e festivi 16.00 – 19.00 (solo su prenotazione). La prenotazione può essere effettuata scrivendo con almeno 24 ore di anticipo a museoguadagnucci@comune.massa.ms.it; chiuso: lunedì e martedì.