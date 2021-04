«Quaranta curiosità storiche massesi» nel libro della consigliera Sara Tognini

MASSA – Storie di donne e di luoghi, di visite eccellenti e visite mancate, aneddoti e curiosità che riguardano la nostra storia cittadina. A tanti sarà capitato di sentirsi dire “mi sembri la Teré del Portogallo”, di ballare un liscio sulle note di Fascination, di andare a palazzo ducale e trovare un salone degli “svizzeri”, di chiedersi come mai un certo tipo di frutto non certamente spontaneo come gli aranci si trovino nell’omonima piazza, e da quanto tempo, oppure di passare da via.. del Porco. Le spiegazioni a questi esempi, ed anche ad altri aneddoti, si possono trovare nel libro “Quaranta curiosità storiche massesi” di Sara Tognini, Eclettica edizioni. La scelta numerica non è casuale, e nasce dal periodo in cui l’autrice ha iniziato a raccogliere, o meglio a raccontare alcune di queste storie: «Durante il primo lockdown pubblicavo su i social brevi video dove leggevo alcuni aneddoti. Poi, un po’ per la conseguente ricerca di altre storie e un po’ per l’interesse suscitato nelle persone ho deciso di scrivere queste quaranta storie, una per ogni giorno di quarantena».

Il libro si divide in sezioni: la prima è dedicata alle donne, dove oltre alla Terè si ripercorre la storia di alcune figure femminili come Ricciarda Malaspina, la bella Giannina storica verduraia di Marina, le ragazze di Santa Lucia finanche alla leggendaria Dama bianca. Seguono poi spiegazioni di alcuni luoghi massesi, come la località “Ercoleto” oppure da dove nasce il nome “Salone degli svizzeri” a Palazzo ducale; le soste di alcuni personaggi come papa Pio VII, Mazzini, Gronchi o Strehler; storie e vicende di musicisti massesi, e non solo Guglielmi; opere d’arte perdute, come il Raffaello a Palazzo Ducale o la poesia di Pascoli.

«Alcune di queste vicende – prosegue l’autrice – le ho scoperte in corso d’opera, come la Balena del Bondano, che fino a quel momento pensavo fosse una leggenda. Mi ha meravigliato l’apporto musicale di alcuni massesi, oppure la presenza di alcuni statue in certi luoghi». Per le sue ricerche Tognini non solo è ricorsa ad alcuni esperti di storia locali come Franco Frediani, Fabio Cristiani, Gustavo Masseglia, ma anche di tanti “saggi” di paese, gli anziani che a loro volta ricordano miti e leggende che sentivano da piccoli. Oltre ad aneddoti più attempati, ci sono anche stralci di vita più recenti, come l’epoca “dancing” di Marina o i primi stabilimenti balneari. Uno spazio, infine, è dedicato ad alcune ricette tipiche, uno dei capisaldi della cultura massese.

Un libro per tutti, volutamente per tutti: «Ho scelto di fare un libricino con un linguaggio semplice, così da raggiungere più persone possibili: gli anziani, custodi di alcune di queste memorie che si stanno perdendo; ma anche i bambini e ragazzi, che al contrario stanno uscendo fuori da queste tradizioni». Insomma, le Quaranta curiosità punta ad essere un riepilogo di alcuni aspetti legati alla nostra città, e che sta riscuotendo un certo successo. L’autrice, inoltre, ammette di star lavorando ad un altro volume: «Dopo la lettura molte persone mi contattano per raccontarmi anche altre storie, altro materiale l’avevo già raccolto. Sto lavorando ad un secondo “viaggio”, sempre nello spazio e nel tempo di Massa».