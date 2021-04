“Cosa bolle in pentola su Marte?”. La diretta Facebook del Planetario Masani e del Gam

CARRARA – Proseguono online, in attesa della riapertura, gli appuntamenti del Planetario “Alberto Masani” di Marina di Carrara, a cura del Gruppo Astrofili Massesi. Venerdì 23 aprile, alle ore 21:30, si parlerà di “Cosa bolle in pentola su Marte?”

Continua la missione della sonda statunitense Perseverance sul suolo del pianeta rosso. Un elicottero (Ingenuity) ha spiccato il primo volo di un manufatto terrestre sul suolo marziano. Di questo e molto altro si parlerà nell’incontro, durante una diretta video, sulle pagine facebook del “GAM – Gruppo Astrofili Massesi” e del Planetario stesso.

Ci sarà, ovviamente, la possibilità di fare domande in diretta attraverso lo sezione “commenti”. Il video resterà poi visibile sulle pagine , per essere (ri)visto quando vorrete e, se vi aggrada, condividerlo. Le dirette precedenti sono state visualizzate da migliaia di persone, in gran parte dalla nostra zona, ma non sono mancati spettatori dalla Sicilia alla Lombardia.