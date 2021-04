I “Poeti dell’Amore” arrivano sul Monte di Pasta

MASSA – L’emergenza sanitaria aveva fatto slittare anche l’evento i “Poeti dell’Amore” sul Monte di Pasta, previsto per San Valentino. L’evento, promosso e organizzato da Uisp Grande Età, che gestisce il parco, con l’associazione culturale Eventi sul Frigido, nell’ambito del progetto “L’orto delle donne”, con la collaborazione dell’associazione Insieme, Acqua Fonteviva e Caffè artistico letterario apuano, è in programma per il 23 aprile, giornata mondiale del libro.

Il 23 Aprile si festeggia anche San Giorgio, legato all’evento “Un libro una rosa”, festa particolarmente sentita in Catalogna, soprattutto nella città di Barcellona, invasa fin dalla mattina da rose e libri con l’obiettivo di promuovere la lettura, suscitando emozioni, amore ed attrazione. Con i “Poeti dell’Amore” sarà dunque celebrato anche “Un libro una rosa”, con omaggio di un libro e una rosa, poesie e cioccolatini ai partecipanti. Nell’occasione, sarà presente anche un banchetto di fiori della Coldiretti e un personaggio cosplay sul tema.

Dunque, il parco è l’ideale per accogliere le coppie di innamorati tutto l’anno, soprattutto in questa primavera di rinascita post-pandemica. Sul monte verrà trovato un angolo dove scattare una foto ricordo, una catenella dove legare un lucchetto dell’amore, fiori, cuori di cioccolato e poesie appositamente scritte dal gruppo “Poeti dell’ Amore”, rendendo omaggio al poeta Umberto Roffo, recentemente scomparso. Alcuni poeti, nel rispetto della norme anti Covid, potranno leggere una loro poesia. L’iniziativa è curata da Angela Maria Fruzzetti e da Paolo Casotti, i quali ringraziano tutti gli amici poeti: Nedda Mariotti Giromella, Marcella Cardone, Marina Marini Danzi, Gabriella Izzo, Marco Betti, Giuliano Lazzarotti, Luciano Manfredi, Sara Chiara Strenta, Benedetta Cardone, Egizia Malatesta, Giuseppe Mezzatesta, Sabrina Gugliemi, Marco Alberti, Roberta Pisani, Fiorella Guadagni, Franca Polini, Massimo Montaldi, Paolo Milani, Carlo Milani, Roberto Benatti, Giorgio Parolini, Stefano Carloni, Emanuela Lello, Maurizio Di Emidio, Giovanna Lattanzio, Rita Innocenti.

L’appuntamento è per venerdì 23 aprile dalle ore 15,30 in poi, nel rispetto delle normative anti Covid. I libri sono messi a disposizione dell’associazione Versilia Club. Insomma, sarà un’occasione per regalarsi una bella passeggiata nello storico parco, balcone naturale tra monti e mare, polmone verde della nostra città, con l’auspicio di un ritorno graduale alla normalità.