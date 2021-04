MASSA – I famosi limoni di Castegnetola diventano i protaginisti del nuovo babà prodotto dallo chef Marco Mariani, in collaborazione con la pasticceria Tonlorenzi di Massa. Una decisione, quella dello chef, presa per dare risalto ai prodotti locali apprezzatti in tutta Italia e anche fuori, proprio come il limone di Castagnetola.

Per questo, lo chef ha deciso di dare un nome molto particolare alla rivisitazione di uno dei dolci più famosi della cucina partenopea: “BonaJan”. Un’espressione tipicamente usata nel dialetto massese, a sottolineare le radici ben salde nel territorio della città. Un momento di rivalsa della ristorazione in questo periodo negativo per il settore. La presentazione del prodotto avverrà a breve con la partecipazione di autorità pubbliche