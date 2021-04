CARRARA – Ieri, sabato, c’è stata una improvvisata kermesse dantesca nel centro storico di Carrara, «nel rispetto ovviamente delle regole anti covid» tengono a precisare dal Comitato “Carrara per Dante”. Il comitato ha filmato, con la collaborazione di Laura Bighi e Lorenzo Caravello (del Cineclub Cineamatori Apuani Fedic) alcuni “personaggi” che la Divina Commedia la conoscono bene ed altri che l’hanno declamata in altre lingue.

Tra i primi Don Raffaello Piagentini, parroco del Duomo, e il professor Piero Jacopetti che l’ha recitata a memoria in veste dantesca. Lo storico locale Beniamino Gemignani si è soffermato sui legami tra Dante e Carrara mentre Bernadette Péruchot e Katherine Hutton hanno declamato il XX Canto dell’Inferno (quello in cui si parla di Aronte e del carrarese) rispettivamente, in francese e in inglese.

Ha terminato Riccardo Canesi, recitando alcuni passi della “Commedia” in carrarino scritti dal compianto Carlo Viti. Presenti anche per il Comitato Donatella Beneventi, Carmine Mezzacappa ed Edoardo Morotti. Tutti i filmati entreranno a far parte di un documentario su Carrara e Dante che Cineamatori Apuani vogliono realizzare.