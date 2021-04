Violenza sulle donne, Angela Maria Fruzzetti presenta i suoi due libri

MASSA – Proseguono on line le iniziative culturali collaterali al festival internazionale della letteratura Sandomenichino Marina di Massa, giunto alla 62esima edizione. Nell’ambito della rassegna culturale “Un caffè con…”, promossa per mantenere vivo il filo conduttore con la cultura, in questo particolare periodo di isolamento da pandemia, martedì 13 aprile, alle 14,30, Angela Maria Fruzzetti, scrittrice, ha presentato le sue due opere: “Giardino d’inverno” (Memoranda edizioni) e “Non dire niente a nessuno” (Ouverture edizioni), focalizzate sul tema della violenza sulle donne.

Pagine di denuncia verso una società carica di stereotipi e che poco rispetta l’essere donna. Ne ha discusso con l’autrice, Francesca Bianchi e Gabriele Boni. L’evento, patrocinato da Fondazione Collodi e Bookcrossing Massa, si è tenuto in diretta sulla pagina Facebook del Premio Sandomenichino.