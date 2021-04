Resistenza femminile, appuntamento online con Angela Maria Fruzzetti

MASSA – La cultura vince sulla pandemia e nel giorno della liberazione di Massa, il 10 aprile, Francesca Bianchi, presidente di Bookcrossing Massa in collaborazione con la libreria Libri in Armonia di Anna Bigini, ospita nel suo salotto on line la collega Angela Maria Fruzzetti per parlare di resistenza femminile. Al centro le testimonianze di donne sopravvissute alla guerra di liberazione raccolte nel libro “Albertina e le altre”.

«Si tratta di memorie e testimonianze di donne, all’epoca ragazzine, che hanno vissuto l’ultima terribile guerra, finita ieri, appena 76 anni fa – spiega la scrittrice – . Alla distruzione materiale ha fatto seguito la ricostruzione, ma alla

distruzione dei loro sentimenti, della loro dignità, ha fatto seguito solo il dolore. Quel dolore e quella tristezza che ancora si scorge nei loro occhi, quando raccontano, ricordano. Le bocche che ancora oggi possono parlare sono sempre di meno per ovvie ragioni di età, per cui è importante proseguire nella raccolta di memorie e storie di vita vissuta. Il libro “Albertina e le altre” è la sintesi della motivazione della Medaglia d’oro al Valor Militare concessa alla nostra Provincia, soprattutto nel passaggio: “vinse la fame con il leggendario sacrificio delle sue donne e dei ragazzi sanuinanti sugli impervi sentieri; subì dovunque stragi, devastazioni e rappresaglie atroci”».

L’incontro si inserisce negli appuntamenti on line di “Una Pausa…in Armonia”,in onda in diretta sabato 10 aprile alle 15 sulla pagina Facebook dell’associazione Bookcrossing Massa.