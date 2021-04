Pascoli e l’astronomia: La lezione al planetario di Marina di Carrara

CARRARA – Continuano on line, in attesa di poter riprendere dal vivo, gli incontri del calendario del Planetario comunale “A. Masani” di Marina di Carrara. Questo venerdì, 9 aprile, a partire dalle 21:30, si parlerà di uno dei

tanti risvolti culturali dell’astronomia. Sulla pagina Facebook “Gruppo astrofili massesi” andrà in onda, in diretta, la lezione su “Pascoli e il cielo stellato”.

Pascoli fa degli oggetti del cielo (dalle celeberrime stelle cadenti del X agosto, alla Luna, alle tantissime

citazioni di stelle, ai vortici che trascinano il cielo in un tragico destino di morte e resurrezione) un elemento fra i più ricorrenti della sua poetica. Il poeta, che come ricordiamo soggiornò a Massa, assieme alle sorelle, nei suoi primi anni di insegnamento, fu anche un grande appassionato di astronomia, che ha sparso a piene mani nelle sue poesie, ricercando nel cielo notturno figure simboliche, ma anche esempi rigorosamente corretti, alla luce delle conoscenze scientifiche del suo tempo. Nella sua biblioteca di Castelvecchio di Barga, ove ora riposa, non mancano libri aggiornati di astronomia, tante volte consultati. La registrazione della lezione sarà visibile anche nei giorni successivi su queste stesse pagine.