Il cinema Garibaldi rende omaggio a Silvano Agosti con una diretta Facebook

CARRARA – Il nuovo Astoria Garibaldi con MioCinema, la prima piattaforma web del cinema d’autore, rende omaggio a Silvano Agosti, fondatore nel 1982 del cinema d’essai Azzurro Scipioni, punto di riferimento culturale del quartiere Prati di Roma e di tutta la città, costretto a chiudere a causa della crisi. Alle 20.30 di martedì 6 aprile il regista Gianni Amelio conversa con Silvano Agosti prima dell’omaggio al suo cinema, l’evento è trasmesso sulle pagine Facebook del Nuovo- Astoria-Garibaldi, anche nei giorni seguenti

Con il desiderio di offrire al pubblico film di qualità e pellicole che hanno fatto la storia della settima arte, nei suoi 39 anni di attività l’Azzurro Scipioni ha aperto le porte a tutti gli appassionati di cinema, dai grandi registi, ai cittadini desiderosi di conoscere la cinematografia d’autore. Con passione ha condiviso e riproposto capolavori che hanno fatto la storia del cinema, permettendo al pubblico di vederli sul grande schermo.

Indipendente come autore e come gestore, Silvano Agosti ha portato avanti la sua carriera sia come regista sia al botteghino, accogliendo il pubblico con cui ha condiviso la passione per il cinema. MioCinema propone una selezione di dieci titoli di cui Silvano Agosti ha firmato la regia, tra lungometraggi e documentari, dal film d’esordio ‘Il giardino delle delizie, entrato a far parte dei dieci migliori film dell’anno all’Expo di Montreal del 1967, con le musiche di Ennio Morricone, al più recente documentario ‘Ora e sempre riprendiamoci la vita. Dei suoi film è il più delle volte anche produttore e montatore; ironico e sensibile, affronta temi sociali e politici.

«Quando mi hanno annunciato che dopo sessant’anni di silenzio si stava organizzando una rassegna dei miei film lungometraggi ho pensato: ecco un risveglio imprevisto ma gradito. Grazie, dunque, caro MioCinema!», ha commentato Silvano Agosti. I titoli dello speciale sono Il giardino delle delizie (1967), N.P. – Il segreto (1971), Nel più alto dei cieli (1977), Quartiere (1987), Uova di garofano (1992), L’uomo proiettile (1995), Il fascino dell’impossibile (doc 2015), La ragion pura (2001), La seconda ombra (2000), Ora e sempre riprendiamoci la vita (doc 2018).