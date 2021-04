CARRARA – La pandemia non ha fermato l’attività scientifica e formativa dell’Accademia di Belle Arti di Carrara che non ha mai smesso di dedicare parte della sua attività scientifica e formativa al recupero e allo studio delle sculture della gipsoteca e che, da circa due anni, ha messo in campo un ambizioso progetto: il restauro della colossale scultura in gesso di Napoleone I nelle sembianze di Marte pacificatore di Antonio Canova.

L’opera, tra le più importanti e certamente la più imponente della collezione, tratta dal calco insieme ad altri quattro esemplari oggi conservati a Possagno, Roma, Milano e Napoli, venne donata dal maestro all’Accademia nel 1810, insieme al ritratto di Madame Mère, a pegno dell’ipoteca che gravava su alcuni marmi acquistati dallo scultore. Purtroppo, come le altre opere della raccolta, anche la monumentale effigie dell’imperatore ha subìto le controverse vicende del secondo dopoguerra. Negli anni Sessanta le sculture vennero ricoverate in un deposito malsano subendo così danni devastanti nella superficie, nei volumi e nella struttura; purtroppo alcune di esse andarono completamente perdute. Anche il Napoleone rimase seriamente danneggiato: andarono distrutte le dita della mano destra che reggevano il globo, la soprastante statuetta della Vittoria alata, la spada, la lancia e parte del polpaccio sinistro e compromessa tutta la sua struttura.

Finalmente, negli anni Ottanta, la Soprintendenza di Pisa e l’Accademia decisero di mettere in atto un sostanziale recupero dell’importante collezione per evitarne la perdita totale. Molte opere vennero recuperate e ben ricomposte, mentre il colosso canoviano non ebbe la medesima sorte. Il restauro, seppur svolto con l’intento di restituire integrità all’opera, venne condotto con criteri errati che ne compromisero seriamente l’assetto e la stabilità strutturale.

La scultura, come le sue quattro sorelle, era stata realizzata dai formatori del Canova in più parti smontabili seguendo un sistema di assemblaggio ben studiato dall’artista; così era giunta a Carrara e così era rimasta fino a quando, durante questo primo restauro, furono cementate tra loro le gambe poggianti sul piedistallo e la soprastante parte del tronco addominale e infine inserita un’invasiva struttura in ferro per sopperire al difetto del montaggio. Si era così fatta strada l’idea di un secondo intervento volto a restituire le caratteristiche originarie del modello ma l’operazione si presentava estremamente ardua, perché per procedere bisognava necessariamente riportare l’opera, non senza difficoltà e rischio, allo stato precedente al restauro.

L’Accademia di Belle Arti di Carrara con il suo presidente Antonio Passa e il direttore Luciano Massari ha raccolto questa difficile sfida che prevede tempi lunghi, nonostante la voglia da parte di molti di veder risanata e ricomposta la scultura in un breve periodo. La progettazione definitiva è iniziata in questi giorni, ed è stata presentata nel corso di una conferenza stampa. Ora la scultura è stata spostata in un’area attrezzata del laboratorio di restauro dall’angolo della sede di Monterosso dove era rimasta “temporaneamente collocata” per quasi 40 anni. Il progetto richiederà da parte dei restauratori interni, la professoressa Luana Brocani e il professor Carlo Sassetti, un’attenta analisi e uno studio approfondito delle condizioni del degrado per poter definire la giusta metodologia di intervento e quindi per procedere poi nello smontaggio delle ricostruzioni e del sostegno metallico, nella ricomposizione e nella reintegrazione delle parti mancanti, con l’intento finale di restituirla, unica tra le cinque copie in gesso esistenti, alla sua originale struttura smontabile in ben nove parti.

Il progetto sarà sottoposto al giudizio e all’approvazione della Soprintendenza Abap di Lucca e Massa-Carrara, istituzione con la quale l’Accademia collabora in sinergia per la tutela del suo patrimonio; l’intera operazione richiederà l’apporto anche di altri docenti, oltre a quelli di restauro, e di professionalità esterne all’istituzione accademica per quei contributi tecnici e scientifici necessari per l’ampliamento delle conoscenze e la corretta esecuzione di operazioni legate all’aspetto strutturale. Essenziale sarà l’uso delle nuove tecnologie quali la scansione tridimensionale tratta da una delle copie già restaurate per una comparazione dei dati con l’attuale e la prototipazione 3D di un modello di studio e di confronto, indispensabile per ristabilire con esattezza l’assetto originale e ricostruirne le parti mancanti, tutte operazioni che l’Accademia svolgerà con i propri mezzi e professionalità interne.

L’Accademia da oltre vent’anni si occupa direttamente del restauro del suo patrimonio artistico, anche in termini economici, confidando nella collaborazione di Fondazioni e di enti pubblici e privati. Nonostante le oggettive difficoltà del momento è stata portata avanti un’intensa campagna di sensibilizzazione rivolta alle istituzioni del territorio, ricevendo il contributo finanziario da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara – da sempre sensibile alle attività formative e culturali dell’ istituzione, dal Comune di Massa, il Sindaco del Comune di Carrara (personalmente), Rotary Club Carrara e Massa, Lions Club Massa Carrara Apuania e la promessa di un contributo finanziario dal Rotary Club Marina di Massa Riviera Apuana. Inoltre, l’interesse, la forte promozione dell’evento e un impegno economico importante, giungono dal partner principale del progetto grazie all’associazione francese Le Souvenir Napoleonien Fondation Napoléon, e soci vari del S.N., che ha sposato con entusiasmo questo programma inserendolo nel novero delle manifestazioni commemorative che, a partire dal 5 maggio 2021, ricorderanno i duecento anni dalla morte dell’imperatore.

Infine, la rivista Finestre sull’Arte, con il suo editore Danae Project, lancerà una campagna di crowdfunding rivolta ai propri lettori. A tale proposito, è attivo il conto corrente, intestato all’Accademia di Belle Arti, attraverso il quale i lettori di Finestre sull’Arte potranno effettuare delle donazioni economiche a sostegno delle attività di restauro. L’Accademia di Belle Arti di Carrara, costretta dalle attuali condizioni sanitarie, ha posticipato gli eventi previsti per celebrare i 250 anni dalla sua fondazione, come la mostra dedicata a Giovanni Antonio Cybei, scultore di primo piano del panorama artistico della seconda metà del Settecento e primo direttore dell’Accademia. Nonostante ciò, l’organizzazione del programma è andata avanti e si è aggiunto anche questo importante intervento che riporterà nel palazzo del Principe, la sede centrale dell’Accademia, accanto alle altre opere canoviane già restaurate, il modello di Napoleone nella sua ritrovata integrità. Il ritorno dell’opera sarà celebrato con una serie di manifestazioni nel corso del 2022 quando, al temine della commemorazione dell’insigne imperatore effigiato nelle vesti del dio Marte, ricorreranno i duecento anni dalla scomparsa di Antonio Canova.