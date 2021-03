Carrara lancia la nona edizione del concorso FantasticHandicap. Iscrizioni aperte fino al 5 luglio

CARRARA – Il Centro Documentazione Handicap del Comune di Carrara indice la XIX edizione del concorso letterario FantasticHandicap per racconti sul tema dell’handicap.

Il concorso è suddiviso in due sezioni: sezione “A” adulti, Sezione “B” ragazzi (fino al 18° anno d’età). I concorrenti dovranno inviare solo un racconto in lingua italiana inedito, mai apparso in siti web, blog o altro, che non dovrà superare le 5 cartelle dattiloscritte (per cartella si intendono 30 righe di 60 battute); altri generi, poesie, favole, saggi etc verranno esclusi dalla selezione.

L’elaborato dovrà essere spedito in tredici copie cartacee più una su chiavetta usb. Solo una copia dovrà recare nome, cognome, indirizzo, indirizzo email e numero telefonico dell’autore. I partecipanti alla sezione “B” dovranno specificare, oltre ai dati personali, la data di nascita. Il tutto dovrà essere inviato per raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnato a mano (previa appuntamento tramite messaggio email all’indirizzo: info@cdhcarrara.it) entro lunedì 5 luglio 2021 presso Il centro documentazione handicap via del Cavatore 1/D, 54033 Carrara MS. (Per l’invio farà fede la data del timbro postale). Non si accettano elaborati inviati via email.

I racconti non saranno restituiti e l’organizzazione si riserva il diritto di pubblicazione su organi di stampa locali, sul sito Internet dell’Associazione e/o nell’eventuale Antologia del Premio, fatta salva la proprietà letteraria degli Autori. La partecipazione al Concorso è gratuita.

Premi per la Sezione “A”:

1° classificato € 500,00

2° classificato € 300,00

3° classificato € 200,00

Premi per la Sezione “B”:

1° classificato € 150.00

2° classificato Targa

3° classificato Targa

La giuria, la cui composizione verrà resa nota al momento della premiazione, sarà composta da persone sensibili al problema dell’handicap e da rappresentanti del mondo della cultura, letterario e giornalistico. I giurati esamineranno le copie anonime e stileranno una graduatoria di merito. Il giudizio della giuria è insindacabile e potrà escludere le opere non conformi al presente regolamento o in evidente contrasto con lo spirito dello stesso e/o con i più elementari principi di civiltà e decenza. Ogni autore è comunque responsabile del contenuto e dell’autenticità degli elaborati.

La premiazione avverrà a Carrara (MS) nell’autunno 2021. La data ed il luogo verranno pubblicati sul sito Internet del CDH in tempo utile. I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione, e solo se seriamente impossibilitati potranno delegare un loro fiduciario per il ritiro dei premi. Le somme di denaro non riscosse di presenza saranno utilizzate dall’associazione per successivi eventi. Le spese di viaggio e di soggiorno non verranno rimborsate. Quanto sopra potrà essere modificato in base all’andamento delle condizioni sanitarie e alle normative governative in essere.

La partecipazione al concorso implica l’incondizionata accettazione del presente regolamento. Il giudizio della giuria è da ritenersi inappellabile ed insindacabile. Per informazioniI inviate un’email all’indirizzo: info@cdhcarrara.it oppure visitate la pagina Facebook: www.facebook.com/cdhcarrara o sito Internet: www.cdhcarrara.it