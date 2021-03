Giovedì 25 il concerto in streaming del Liceo Musicale Felice Palma

MASSA – Con tutte le limitazioni e difficoltà del momento, proseguono le attività del Liceo Musicale Felice Palma di Massa. Giovedì alle 21.15 sul canale YouTube “palmaorchestra” verrà trasmesso in streaming il Concerto di Primavera, realizzato in collaborazione con il Rotary Club Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario.

Saranno protagonisti gli studenti della classe quinta, che da solisti o in formazioni da camera, affronteranno un repertorio che spazia da Bach alla musica contemporanea, mettendo a frutto un lavoro didattico che non si è mai fermato in questo anno di pandemia.

Il concerto sarà visibile sul canale del liceo musicale palmaorchestra; questo l’indirizzo: https://www.youtube.com/channel/UCt0VMsrKCSv3IAfMBDAy9Tw