Cinema Garibaldi: ecco i consigli in tv dal 25 marzo

CARRARA – Come ogni settimana, il cinema Il Nuovo-Astoria-Garibaldi rende noti i suoi consigli sui film da guardare in tv a partire da domani, giovedì 25 marzo.

GIOVEDì 25 MARZO

Ore 21.10 UOMINI DI DIO (TV2000). Trasposizione del sacrificio di sette monaci francesi, sequestrati da un gruppo armato della Jihad islamica. Il film è stato premiato al Festival di Cannes.

VENERDì 26 MARZO

Ore 21.20 SOLDADO (Rai4). La lotta al narcotraffico fra Stati Uniti e Messico si è inasprita. Per combattere questa guerra, l’agente Matt Graver dovrà unire le forze con il misterioso Alejandro Gillick.

SABATO 27 MARZO

Ore 21.10 BROOKLYN’S FINEST (Paramount Network).Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vengono trasferiti d’urgenza all’Asinara insieme alle loro famiglie in seguito ad una minaccia più allarmante del solito. Il film ha ottenuto 1 candidatura a David di Donatello.

DOMENICA 28 MARZO

Ore 21.10 PANE E TULIPANI (RaiMovie). Licia Maglietta è la “casalinga pescarese” che durante una triste gita in corriera rimane per strada e finisce a Venezia. Cambiando per sempre la sua vita. Ha vinto 5 Nastri d’Argento.

LUNEDì 29 MARZO

Ore 21.10 HOSTELES – OSTILI (RaiMovie). 1892. Il Capitano Blocker (Christian Bale, inutile sottolinearne la bravura) ha il compito e, nonostante il rifiuto, è costretto causa corte marziale, di scortare un cheyenne, Falco Giallo (Wes Studi) e la sua famiglia dal New Mexico al Montana.

MARTEDì 30 MARZO

Ore 21.15 BRIGHT STAR (Rai5). L’amore tragi-romantico di John Keats e Fanny Brawnie, alla vigilia della morte del poeta per tubercolosi. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar.

MERCOLEDì 31 MARZO

Ore 21.00 THE DREAMERS-I SOGNATORI (Cine34). Triangolo amoroso medio-borghese ricco di ammiccamenti cinefili per il ritorno di Bernardo Bertolucci.

Sulla piattaforma MioCinema, inoltre, da giovedì 25 Marzo sarà disponibile, nella sezione #SceltiDaZalab, il documentario di Ester Sparatore “Celles qui restent“. Vincitore del premio come miglior film al Concorso Biografilm Italia, “Celles qui restent” racconta la storia di Om El Khir, una donna tunisina che insieme ad altre connazionali conduce dal 2012 una battaglia per coprire la verità su tutti quei mariti, figli e fratelli scomparsi nel tentativo di raggiungere l’Europa.

Giovedì 25 marzo alle 19.15 MioCinema e Zalab ospiteranno in diretta il regista Ester Sparatore con Valentina Brini (Open Arms Italia), Eleonora Camilli (Redattore Sociale), Giovanni Pompili (Kino Produzioni) e Teresa Manchetti (Forum Per cambiare l’ordine delle cose). Come sempre, l’evento sarà disponibile per il cross-posting sulle vostre pagine Facebook.

Dal 26 marzo al 2 aprile, sempre su MioCinema, arriva “Lo zio di Brooklyn”. Esordio cinematografico di Ciprì e Maresco, presentato in una sezione collaterale della Mostra del Cinema di Venezia nel 1995, “Lo Zio di Brooklyn” è una dichiarazione di intenti, che dopo l’esperienza di Cinico Tv si traferisce sul grande schermo.Il film, che racconta un’umanità grottesca e surreale, animalesca e fallita, simbolo di una società dissolta, ha sconvolto buona parte della platea e ancora oggi appare a molti un alieno nel panorama cinematografico italiano, di grande potenza espressiva e con la rara capacità di essere indimenticabile. Per presentare il film MioCinema ospiterà l’evento “Solo un zio ci salverà”, un incontro con i registi Franco Maresco, Daniele Ciprì e il direttore della fotografia Luca Bigazzi, intervistati dal critico cinematografico Emiliano Morreale.

Dal 31 marzo, invece, dopo il successo dell’anteprima sold out di sabato 13 marzo, “Apples” sarà nuovamente disponibile al Nuovo-Astoria-Garibaldi su MioCinema.