Voglia di rinascita, la performance va in diretta streaming dallo spazio di Avenza

CARRARA – Una performance forse fra le più importanti e difficili dell’ultimo anno. Non c’è stato il pubblico ad applaudire ma un silenzio assordante dopo la fine di ogni brano, le vibrazioni delle note, il rumore delle scarpe e il respiro dell’artista, tutto è risuonato nel grande spazio di Des’art che ha ospitato solo pochi artisti e tecnici. «Forte è la voglia di rinascita, di dare voce al nostro settore, di tornare a far sognare un pubblico, a farlo viaggiare con la fantasia e immergerlo nel nostro mondo creativo» afferma Alex Bordigoni, ballerino professionista di Carrara, tecnico e giudice Fids , finalista al campionato assoluto italiano, europeo e mondiale 2019.

Un momento della performance

Dopo varie esperienze nel mondo della danza, del cinema e della moda ha deciso di aprire un grande spazio nel centro storico di Avenza dove ha sede la sua scuola di danza, la AB Show Dance Lab: «Non abbiamo mai desiderato tanto di poter tornare ad esibirci, abbiamo deciso di unire le forze fra noi artisti, ballerini, musicisti, organizzatori di eventi, videomaker. Un gruppo di lavoro pronto a rimettersi in gioco, reinventandosi in una performance digitale».

Il ballerino assieme alla compagna e ballerina Elena Giarratana, alla danzatrice Tamara Paci con la quale ha ottenuto grandi risultati a livello internazionale, il maestro Pape Gurioli pianista di fama internazionale e a Federica Balucani soprano della banda della Polizia di Stato, si sono esibiti nello spettacolo “Danser Chanson d’Amour” andato in scena ieri sera, 21 marzo 2021, sul canale YouTube Desartcarrara, prima delle quattro performance del progetto artistico “le quattro stagioni di des’art” (lo stesso video che riportiamo qui sopra).

Il grande spazio di Des’art è stato il palcoscenico di questa importante performance patrocinata dall’Istituto Italiano di cultura, Ambasciata Italiana di cultura e Ministero Affari esteri. Il grande spazio è stato trasformato in un meraviglioso bosco incantato realizzato da Federica Fidenti Luxury Events, The land of the Moon e Nilde Fiori, tre realtà che lavorano da anni nel settore dell’organizzazione eventi e progettazione di allestimenti che hanno messo in campo la loro professionalità e passione nel realizzare un allestimento unico nel suo genere.

«Un ringraziamento speciale – afferma Bordigoni – va a Tempi d’Oro, ottica e gioielleria di corso Sforza a Ravenna , prima realtà che ha creduto in questo progetto e ha deciso di sponsorizzarlo, altra azienda che ha contribuito al progetto è Bruno Lucchetti Srl Marmi e Graniti, azienda di Carrara del settore lapideo. Il look delle ballerine e soprano sono state nelle mani attente e professionali del team di Uoma parrucchieri, un salone a pochi passi dagli studi des’art nel cuore di Avenza. Le riprese video sono state realizzate dal video maker Lorenzo Antei e la fotografia gestita da Mario Piccini».