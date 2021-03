«Uffizi diffusi a Carrara, fondamentale essere uniti per non perdere l’occasione»

MASSA-CARRARA – «È fondamentale che tutta la comunità di Carrara, sia le istituzioni pubbliche, sia i suoi attori privati, le sue imprese, il mondo dell’istruzione e della cultura si presentino uniti a questo fondamentale appuntamento per ottenere la presenza degli Uffizi diffusi a Carrara».

«Come Fondazione Marmo abbiamo lavorato e lavoreremo per contribuire alla realizzazione di un progetto unico ed unitario di tutta la città di Carrara che abbia come fondamentale obiettivo quello di costituire un’offerta migliore e integrata per l’interesse dei cittadini, dei turisti e quindi un sistema che aiuti realmente l’intera economia cittadina. Per questo ribadiamo il nostro invito a tutte le istituzioni locali sia pubbliche che private, di lavorare insieme, in squadra, perché soltanto così sarà possibile raggiungere l’obiettivo».

È quanto dichiarato da Bernarda Franchi, presidente della Fondazione Marmo Onlus e dal vicepresidente di Fondazione Marmo e presidente della delegazione di Massa-Carrara di Confindustria Matteo Venturi.