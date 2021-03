La Divina Commedia recitata dalle cave e dai castelli lunigianesi: “Carrara per Dante” lancia l’iniziativa

CARRARA – Il 25 si celebrerà il “Dante-Dì”, ovvero il settimo centenario dalla morte del “Sommo poeta” Dante Alighieri. Diversi sono i legami con il territorio apuano, dalla Lunigiana alla città di Carrara. A questo proposito, un gruppo di cittadini che fa riferimento alla pagina Facebook “Carrara turismo”, sulla base di quanto proposto da Daniele Canali, Donatella Beneventi e Riccardo Canesi, lancia una manifestazione dal basso. “Chi vuole – spiegano – potrà recitare il XX° Canto dell’Inferno, anche parzialmente. Nel canto, che riportiamo di seguito, viene esplicitamente citato “lo Carrarese”:

Aronta è quel ch’al ventre li s’atterga,

che ne’ monti di Luni, dove ronca

lo Carrarese che di sotto alberga,

ebbe tra ‘ bianchi marmi la spelonca

per sua dimora; onde a guardar le stelle

e ‘l mar no li era la veduta tronca.

“Il Sommo frequentava Carrara – ricordano dal gruppo “Carrara per Dante” non solo come ospite dei Malaspina, ma anche per venire a trovare il suo amico Cino da Pistoia in esilio nella nostra città”. E a proposito dell’iniziativa, spiegano: “Chi vorrà, potrà videoregistrare il brano declamato, volendo in abiti d’epoca, in luoghi rappresentativi, da un punto di vista storico-ambientale, del territorio non solo carrarese ma lunigianese (ad esempio, le cave, il Duomo di Carrara, un castello lunigianese vedi Mulazzo, Bagnone o Fosdinovo). La lettura potrà essere anche a più voci. I video dovranno essere inviati a carraraperdante@gmail.com entro il 30 aprile. Tutti saranno poi pubblicati su YouTube e Facebook. Il miglior video sarà premiato da un’apposita giuria composta dai suddetti, dallo storico Beniamino Gemignani e dal regista Claudio Del Punta. Si auspica una massiccia partecipazione delle scuole”.