Open days alla scuola “S. Giovanni Bosco” per gli aspiranti giuristi d’impresa

MASSA CARRARA – Alla Scuola Superiore di Scienze dell’Educazione “S. Giovanni Bosco”, si affianca l’Università del Terzo Settore (Uts), per offrire a Massa, con modalità blended, un nuovo corso di laurea in Giurisprudenza a ciclo unico (classe LMG-01) dell’Università telematica pubblica Leonardo da Vinci (UniDav), l’unica telematica italiana a controllo completamente pubblico. Questo percorso di eccellenza ha come scopo la formazione teorico-pratica del giurista d’impresa.

Il piano di lavoro integrerà le lezioni teoriche con tirocini curriculari in imprese, con attività laboratoriali e seminariali, finalizzati ad arricchire le conoscenze e le competenze degli studenti, in modo che siano pronti a ciò che il mondo delle aziende e degli enti del terzo settore richiederanno loro. Il corso, che avrà la durata di 5 anni, consentirà agli studenti di fare esperienza della professione del giurista d’impresa, sia in presenza che on-line, acquisendo conoscenze e competenze che potranno essere valorizzate anche nelle altre molteplici professioni a cui la laurea in giurisprudenza dà accesso, tra cui la magistratura e il notariato.

Le attività professionalizzanti organizzate e gestite da Uts per circa 100 Cfu aggiuntivi sono parte integrante del curriculo riconosciuto da UniDav agli studenti, mediante un Diploma Supplement, che sarà allegato alla laurea. Il modello di didattica blended proposto da UniDav, consentirà agli studenti di affiancare lo studio individuale online alla partecipazione alle attività didattiche della “Comunità di studio e ricerca” in cui saranno inseriti, con obbligo di frequenza de l70%, con lo scopo di fare esercitazioni e sfruttare momenti di studio peer to peer e approfondire gli argomenti.

I tirocini curriculari annuali saranno svolti presso imprese selezionate da UTS e seguiranno il programma delle tematiche affrontate nell’anno di corso in cui lo studente si troverà, svolgendosi nell’arco di 12 settimane da 5 giorni, con un impegno di 5 ore al giorno (totale 300 ore annue). I seminari saranno 2 per ogni anno accademico e organizzati come learning week, che impegneranno lo studente per complessivi 5 Cfu e verranno svolti dal giovedì al sabato.

Le attività laboratoriali invece sono organizzate in Summer school tematiche con lezioni frontali e online, che prevedono dibattiti e domande, che si alterneranno a lavori di gruppo concordati con i docenti e il tutor. L’innovazione e il prestigio di questo nuovo corso di studi sta nelle attività didattiche svolte, oltre che nei percorsi di professionalizzazione in giurista d’impresa.

L’accesso al percorso di eccellenza è subordinato ad una prova di ammissione presso Uts. Lo studente ammesso poi s’iscrive direttamente on line a UniDav per il corso di laurea in giurisprudenza e a Uts per frequentare il percorso di eccellenza blended a Massa. Il primo anno di corso è riservato a non più di 40 studenti. Sono previste importanti agevolazioni economiche in via promozionale per 15 studenti, agevolazioni che saranno mantenute nel corso dei cinque anni se lo studente sarà in pari con gli studi.

Per chi fosse interessato, la prima data per l’incontro di orientamento ed informazione sarà il 18 marzo dalle ore 17.00 alle 18.30 Per partecipare all’open day, che verrà organizzato sia online che in presenza, sarà necessario confermare la propria adesione all’indirizzo segreteria@uniterset.it