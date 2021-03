MASSA-CARRARA – Oltre 400 partecipanti da Massa Carrara al campionato nazionale dei giochi di logica. L’organizzatore Alberto Fabris ha ringraziato tutti coloro che hanno aderito anche quest’anno, in una situazione molto particolare, alla manifestazione. La partecipazione a livello nazionale, ed anche provinciale, ha ovviamente risentito dell’emergenza sanitaria in corso. Nonostante le difficoltà, la provincia apuana ha reso onore ai suoi trascorsi (nel 2020 i partecipanti erano 900 con 150 finalisti) ed ha presentato oltre 400 agguerriti studenti che si sono dati battaglia a colpi di logica con i loro coetanei delle altre provincie d’Italia, nel risolvere i 32 giochi logici proposti.

La sede “Salvetti” dell’IIS “E. Barsanti” di Massa, come ormai consuetudine da 4 anni organizzatrice dei giochi a livello provinciale, ha utilizzato tutta l’inventiva e il desiderio di organizzare un evento diverso, ma ugualmente emozionante e significativo. I giochi si sono svolti on line su una piattaforma dedicata e, a giudicare dalla partecipazione numerosa, la distanza non ha pesato sull’entusiasmo dei partecipanti.

Come sempre c’è stata la fase eliminatoria, con classifiche nazionali e non provinciali, e gare distinte: 4 individuali (primarie 4° e 5° anno, medie, biennio e triennio delle superiori) che si sono svolte martedì 2 marzo e 3 a squadre (medie, biennio e triennio delle superiori) che hanno avuto luogo mercoledì 3 marzo 2021. Di seguito, categoria per categoria, sono elencati i nomi dei 96 qualificati per la finale nazionale che si terrà a fine maggio in data ancora da definire.

Categoria primarie: Emma Bellè (Dante Alighieri, Massa).

Categoria medie individuali: Bellè Giacomo, Francini Filippo, Veronica Lucia (IC Malaspina, Massa); Babboni Linda, Bortolan Iacopo, Brizzi Nicolò, Cannas Maria(Carducci, Carrara); Benassi Daniele(Dazzi, Carrara); Galletti Sara (Alfieri-Bertagnini, Massa); Manetti Francesco (Taliercio, Carrara).

Categoria medie a squadre: Caduti dai grattacieli (Alfieri-Bertagnini, Massa); Matematica sold-out, Non Importa il Nome (Dazzi, Carrara), Quattro parcheggiatori abusivi, Gli scienziatici (Carducci, Carrara); H24, Le quattro logiche (Taliercio, Carrara); Infinity logik, I mandrilli logici, Persi in labirinto magico (Malaspina, Massa).

Categoria biennio individuale: Gentile Rosario, Matteo Massa (Marconi, Carrara); Paglini Andrea e Sini Mattia (Galilei, Carrara); Teani Tommaso (Fermi, Massa).

Categoria biennio a squadre: Camping tra gli alberi sotto il moonlight (Marconi, Carrara); Senza Nome (Fermi, Massa), Illogiche (Gentileschi, Massa Carrara).

Categoria triennio individuale: Baccioli Avio, Benassi Niccolò, Cannas Mauro, Consigli Niccolò, Coppelli Tommaso, Domenichelli Arianna, Vulpe Tizziana (Marconi, Carrara), Bertelloni Alice (Fermi, Massa).

Categoria triennio a squadre: Essesselunga, le Scimmie instancabili, Maja, Per Fari Alberi ci vuole un Campo (Marconi, Carrara).

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Addolorata Langella dell’IIS “E. Barsanti” e le insegnanti, organizzatrici dell’evento provinciale fino al 2020, sottolineano la preparazione e la volontà di mettersi in gioco che hanno contraddistinto tutti i partecipanti al di là dei risultati conseguiti, e rivolgono ai Dirigenti Scolastici e ai docenti degli Istituti coinvolti un ringraziamento per la grande partecipazione, auspicando che il prossimo anno ci si possa ritrovare tutti insieme in presenza e siano ancora più numerosi i campioni di logica.