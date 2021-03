Giada consegue il dottorato di ricerca in Fisica e Astronomia

MASSA-CARRARA – Ha brillantemente conseguito il dottorato di ricerca in Fisica e Astronomia martedì scorso, presso l’Università di Firenze, la nostra concittadina, dott.ssa Giada Casali. La sua tesi verte su un nuovo metodo di datazione dell’età delle stelle a partire dai rapporti fra i diversi elementi chimici che si possono rilevare sulla loro composizione chimica superficiale, e anche come datazione dell’evoluzione chimica della nostra Via Lattea.

Il Gruppo Astrofili Massesi, cui Giada aderisce, esprime la sua soddisfazione e i suoi complimenti per il conseguimento del dottorato di ricerca, che si aggiunge alla dozzina (quasi tutte al femminile) di dottorati, laureati e laureandi nel settore dell’astronomia, di giovani della nostra zona. “In questo caso – spiegano dal Gruppo Astrofili Massesi – il percorso si è intersecato col gruppo fin dalla scelta iniziale della facoltà, frutto anche di colloqui con l’allora suo insegnante di matematica della V liceo scientifico di Carrara, il vicepresidente Gam Luca Angeloni”.

La tesi di Giada, che intende proseguire nel lavoro di ricerca astrofisica, è frutto anche di sue osservazioni e visite ai maggiori osservatori astronomici mondiali, dalle Canarie al Cile (vedi foto) e di un soggiorno scientifico di sei mesi in Australia.

La redazione de La Voce Apuana si unisce alle congratulazioni alla dottoressa Casali, augurandole un brillante futuro.