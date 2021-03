Otto marzo, il tributo di Renzo Cantarelli

Oggi 8 marzo, Festa della Donna, è uscito il secondo singolo del cantautore carrarese Renzo Cantarelli, estratto dall’album “Caleidoscopio”, ormai in fase di conclusione. Il brano è intitolato “La mia canzone per te” ed è dedicato all’universo femminile, con un videoclip, le cui foto sono state realizzate dal fotografo Davide Giovanelli e la post produzione da Simone Tarca. La canzone è un omaggio al mondo femminile, osservato dal punto di vista ammirato di un uomo ed è anche un tributo alla bellezza del territorio apuano: il video, infatti, ritrae moltissimi visi di donne di Carrara (e dintorni), catturate in altrettante espressioni spontanee. Un filmato, quindi, da conoscere e da riconoscere, accompagnato dalla poesia musicale di Cantarelli. «La canzone è una dedica alle donne, ne descrive uno spaccato, fatto di sguardi, di espressioni – spiega il cantautore – Racconta lo stato emotivo che solo gli occhi, la bocca o semplicemente un respiro, riescono a manifestare. Ho chiesto a Davide che con la sua macchina cogliesse i momenti tra i più significativi e devo dire che è riuscito perfettamente nell’intento».

Prodotto da Mirko Mangano per Media Wave, il pezzo è stato suonato da Emanuel Bonaccorsi, Lorenzo D’Angelo e Mirko Mangano e, oltre che sul web, potrà essere scaricato sui portali o ascoltato in radio e in tv. «Oltre a un omaggio per le donne – prosegue Renzo – il brano e il video si rivolgono anche agli uomini, spesso distratti e superficiali. Dovremmo imparare a riprenderci il tempo indispensabile per saper leggere dagli sguardi lo stato d’animo, cogliere dalle espressioni i momenti di gioia, stupore ma anche di rabbia e dolore. Questo sono le donne, con le loro complessità, la loro capacità di trasmettere e ricevere emozioni. Spero che questo nostro lavoro venga capito e apprezzato anche per i motivi e gli spunti di riflessione che offre».

(Fonte:DDF)