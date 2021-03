Al nuovo cinema Garibaldi arriva il film di Christos Nikou: 200 posti in antemprima

CARRARA – Arriva il 13 marzo alle 20:00 per un’anteprima esclusiva al nuovo Astoria-Garibaldi con MioCinema Apples, il debutto alla regia del regista Christos Nikou, già assistente di Yorgos Lanthimos, entrato immediatamente in quella che va oggi sotto il nome di weird wawe greca. Presentato in anteprima alla 77 Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove ha aperto la sezione Orizzonti. Attraverso immagini spiazzanti, insolite e surreali, lo scrittore-regista greco Christos Nikou mette in scena un’affascinante riflessione sulla memoria, l’identità e il complesso meccanismo di archiviazione dei ricordi.

Apples sarà disponibile in anteprima sabato 13 marzo dalle ore 20:00 alle ore 23:00 ad un prezzo speciale. I posti per l’anteprima saranno solo 200. Importante: acquistando l’anteprima del film in pre-order sarà possibile vederlo solo il 13 marzo a partire dalle ore 20:00. Si potrà iniziare la visione del film entro le ore 23:00 dello stesso giorno come termine ultimo. Apples sarà successivamente disponibile sulla piattaforma a partire dal 31 marzo.