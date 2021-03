Finalissima Sanremo, stasera due apuani sul palco

Per la Finalissima di questa sera Sanremo vedrà scendere sul palco del Teatro Ariston due cantanti apuani. Da una parte un lanciatissimo Irama , dall’altra, in qualità di super ospite, Francesco Gabbani. Sul palco vero e proprio sarebbe meglio dire un apuano e mezzo considerato che Irama ,purtroppo, a causa del problema covid di due suoi collaboratori è stato costretto a partecipare alla kermesse “da remoto” ossia solo con il video delle prove generali e nonostante tutto sta ottenendo grandi consensi in fatto di classifica generale.

Tutta Pontremoli, città dei genitiori Patrizia e Marco , dove Filippo Maria Fanti , in arte Irama, ( anagramma del secondo nome) è cresciuto da adolescente dopo essere nato a Carrara il 20 dicembre 1995, sta facendo il tifo e sarà tutta davanti alla tv questa sera per seguire l’esibizione del cantante con la sua “La genesi del tuo colore”.

Dopo i successi con “Amen” ed ” Occidentali’s Karma” ed un secondo posto lo scorso anno con “Viceversa” torna sul palco sanremese anche Francesco Gabbani ma questa sera in qualità di super ospite. Un duetto accanto ad Ornella Vanoni con la canzone ‘Un sorriso dentro al pianto’, brano da lui composto e primo singolo estratto da ‘Unica’, il nuovo album della stessa Vanoni uscito il 29 gennaio scorso per Bmg.