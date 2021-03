Cinema Il Nuovo-Astoria-Garibaldi: i consigli in tv dal 4 al 10 marzo

CARRARA – Il cinema Il Nuovo-Astoria-Garibaldi ricorda le iniziative pensate per gli amanti del grande schermo in questo periodo di emergenza pandemica e offre i suoi consigli sui film da guardare in tv per il periodo dal 4 al 10 marzo. Con l’iniziativa “Cinema chiuso? Cuore aperto” si può acquistare uno o più biglietti per il cinema, fare le nuove tessere e abbonamenti validi, oltre che per Il Nuovo La Spezia, anche per Astoria Lerici e Garibaldi Carrara. Si potrà così aiutare a sostenere la sala in questo momento difficile. Il voucher, le tessere per la scontistica , gli abbonamenti da 10, 15, e 50 ingressi avranno durata di 12 mesi dalla data di riapertura e saranno utilizzabili tutti i giorni della settimana, festivi compresi. Se alcune persone per le restrizioni sono impedite di raggiungere la sede di Via Colombo, si può prenotare telefonicamente al 348 5543921 e lo può ricevere comodamente al suo indirizzo. Gli abbonamenti sono anche acquistabili online sul sito del cinema.

I consigli in tv:

Giovedì 4 marzo:

– Ore 21.20 Soldado (Rai 2)

– Ore 23.30 The Who Quadrophenia

Venerdì 5 marzo:

– Ore 21.20 L’amore bugiardo-gone girl (Rai 3)

Sabato 6 marzo:

Ore 21.20 Bekas (Tv 2000)

Domenica 7 marzo:

Ore 15.35 Il curioso caso di Benjamin Button (Iris)

Ore 21.10 Il buongiorno del mattino (Paramount Network)

Lunedì 8 marzo:

Ore 16.10 Potiche La Bella Statuina (La7 D)

Ore 21.15 The lady, l’amore per la libertà (La 7)

Ore 23.00 Vogliamo anche le rose (Rai Premium)

Martedì 9 marzo:

Ore 21.15 Detroit (Rai 5)

Mercoledì 10 marzo:

Ore 17.10 Blue Jasmine (Iris)

Ore 21.10 Suburra (Rai Movie)