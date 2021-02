Massa, un nuovo pannello per ripercorrere la storia del palazzo delle poste

MASSA – Un nuovo pannello esplicativo per ripercorrere la storia del palazzo delle poste centrali di Massa è stato istallato nell’aiuola adiacente al palazzo stesso. Accolta, quindi, l’iniziativa di Franco Frediani, curatore dei testi del pannello. Con la cura della grafica delegata all’architetto Marco Tonelli, il pannello si aggiunge a quello di piazza Aranci in attesa dell’istallazione di altri dello stesso genere sparsi per la citta nei pressi dei monumenti storici.

Il progetto è stato sostenuto economicamente dalla sezione Massa-Montignoso di Italia Nostra. A celebrare l’evento da lunedì prossimo sarà in vendita nelle edicole e librerie cittadine, un volume che ripercorre la storia dell’edificio, del suo ideatore e delle opere di Riccardo Rossi collocate nell’aiuola.