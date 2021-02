I consigli del cinema “Il Nuovo-Astoria-Garibaldi” fino al 3 marzo

CARRARA – Tra le iniziative del cinema Il Nuovo-Astoria-Garibaldi c’è “Offro io”: tutti gli amanti del mega schermo potranno richiedere gratuitamente un voucher per andare al cinema in 2 al prezzo di 1 solo biglietto dal momento della riapertura del cinema Il Nuovo. Richiedere il voucher cinema è semplicissimo: è sufficiente ritirarli per tutto il mese di febbraio al cinema “Il Nuovo” di via Colombo (La Spezia) il mercoledì dalle 16 alle 18 o prenotarli tramite whatsapp al 348-5543921, quindi scegliere il cinema (Il Nuovo/Astoria/Garibaldi).

Con i voucher cinema è possibile recarsi al cinema con un accompagnatore alla riapertura delle salecinematografiche e avere 2 biglietti al prezzo di 1 purché il biglietto sia pagato a tariffa intera. Per tariffa intera applicata dal cinema si intende una tariffa di almeno 7,50 euro. Il voucher non corrisponde alla prenotazione di posto, biglietto o ingresso, ma bisognerà recarsi presso la struttura individuata in tempo utile per assicurarsi il posto per lo spettacolo a cui desidera assistere. Il voucher, valido per 2 ingressi al costo di 1 solo biglietto, è richiedibile entro il 28 febbraio ed è utilizzabile dal lunedì alla domenica dalla riapertura dei cinema.

Con l’iniziativa “Cinema chiuso? Cuore aperto” invece si può acquistare uno o più biglietti per il cinema, fare le nuove tessere e abbonamenti validi, oltre che per Il Nuovo La Spezia, anche Astoria Lerici e Garibaldi Carrara. Si potrà così aiutare a sostenere la sala in questo momento difficile. Il voucher, le tessere per la scontistica, gli abbonamenti da 10, 15, e 50 ingressi, avranno durata di 12 mesi dalla data di riapertura e saranno utilizzabili tutti i giorni della settimana, festivi compresi. Se alcune persone per le restrizioni sono impedite di raggiungere la sede di Via Colombo, si può prenotare telefonicamente al 348 5543921 e lo può ricevere comodamente al suo indirizzo.

I consigli in tv a partire da domani, giovedì 25 febbraio:

Ore 21.10 REMEMBER (RaiMovie) Zev e Max decidono di dedicare le loro ultime energie per rintracciare il comandante nazista responsabile della morte delle loro famiglie. Il film ha ottenuto 1 candidatura a David di Donatello.

Ore 23.15 UN BICCHIERE DI RABBIA (Cielo) Lui, poco più che trentenne, ha scelto di vivere in una fazenda alle porte di San Paolo. Lei, all’incirca della stessa età, ha accettato il suo invito. lui anarchico ma nullafacente e benestante, in fin dei conti maschilista; lei giornalista impegnata e piena di utopie.

Venerdì 26:

Ore 21.05 IN TIME (20) Will Salas ha venticinque anni da tre anni e la volontà di resistere in un mondo in cui il tempo che resta da vivere è denaro. Nel futuro di Will, uomini e donne sono geneticamente programmati per raggiungere i venticinque anni.

Sabato 27:

Ore 21.20 IL CLAN (Rai4) Il film, ispirato alla vera storia dei Puccio, responsabili di almeno quattro omicidi tra il 1982 e il 1985, è in concorso alla 72. Mostra del Cinema di Venezia. Il film è stato premiato al Festival di Venezia.

Domenica 28:

Ore 21.10 UN VIAGGIO CHIAMATO AMORE (Rai Storia) Dall’interesse nato grazie alla corrispondenza epistolare, Sibilla Aleramo, poetessa e scrittrice dei primi del novecento, desidera conoscere Dino Campana, poeta anch’egli, con il quale successivamente intraprenderà un intenso rapporto passionale. Il film è stato premiato al Festival di Venezia,

Ore 23.00 IL LATO POSITIVO (Paramount Network) Patrick, ex insegnante liceale, torna a casa dalla madre dopo un ricovero in una clinica psichiatrica. L’uomo tenta di riconquistare l’ex moglie, prima di invaghirsi di una vicina eccentrica. Il film ha ottenuto 8 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar.

Lunedì 1 marzo:

Ore 21.00 A BIGGER SPLASH (Cine34) Un thriller ispirato al film La piscina, diretto nel 1969 da Jacques Deray. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Spirit Award.

Martedì 2 marzo:

Ore 21.10 THE WOLF OF WALL STREET (RaiMovie) L’ascesa, la caduta e la vita tumultuosa del miliardario Jordan Belfort in un biopic tratto da un suo romanzo autobiografico. Il film ha ottenuto 5 candidature a Premi Oscar.

Mercoledì 3 marzo:

Ore 19.15 DOPO MEZZANOTTE (Cine34) Magnificamente fotografato e splendidamente commentato dalla colonna sonora è un film girato e raccontato in modo davvero originale. Tenero e spiritoso, ma anche amaro e profondo, racconta le storie che si incrociano di singolari protagonisti in una Torino per lo più notturna.

Ore 21.10 THE COMPANY MAN (Paramount Network) La crisi economica e il licenziamento di un gran numero di impiegati e manager di una grande compagnia sono al centro di questo dolente affresco contemporaneo, in cui la grande crisi finanziaria resta sullo sfondo per concentrarsi invece sulle sue ripercussioni quotidiane nelle famiglie di chi ha perso il lavoro e con questo il proprio ruolo sociale.

I film in esclusiva al cinema nella prossima riapertura:

NOWHERE SPECIAL. Un film di immagini tanto semplici quanto elequenti, che mettono in poesia la crudeltà della vita.

CHARLATAN. La storia di un uomo eccezionale vissuto negli anni ’50. Il film ha ottenuto 1 candidatura agli European Film Awards.

NEVER GONNA SNOW AGAIN.Un film magico e visivamente ispirato che riflette sull’individuo e la società, sul corpo e lo spirito.