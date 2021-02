Secondo appuntamento di Lunicafoto: ospite il fotografo massese Marco Buratti

LUNIGIANA – È in programma domenica 28 febbraio alle 15.30 via Zoom il secondo appuntamento online di Lunicafoto per conoscere, con Paolo Zavanella, il lavoro di alcuni autori del territorio. Ospite dell’incontro il fotografo Marco Buratti.

Dopo gli studi presso la Scuola di Fotografia Apab di Firenze e Fondazione Studio Marangoni ha sviluppato, in parallelo al lavoro di fotografo di design, interni e corporate, una serie di progetti editoriali – sino alla collaborazione con l’agenzia Parallelozero, in corso dal 2020. Tra questi: Zia, Zona Industriale Apuana, con il quale ha raccontato una storia rilevante della provincia e arrivando finalista al Premio Voglino nel 2018, prima della pubblicazione in testate come Eyesopen e Il Venerdì di Reppublica; la selezione per il Mentorship Program con Pietro Vertamy di Ulixes Pictures (collettivo con base a Roma). Da allora ha realizzato altri due progetti legati ad ambiente, società e tecnologia come Bio Minds: dalla natura per la natura (uscito anche su Sette – Corriere della Sera) e Ego, attualmente in distribuzione sempre tramite agenzia. Nell’incontro parlerà proprio dei suoi progetti a partire da Zia e da ciò che più gli sta a cuore e che pertanto studia e racconta tramite la fotografia.

Per partecipare, liberamente, è possibile prenotarsi tramite mail a info@lunicafoto.it entro le ore 12 di domenica stessa.