“Facciamo luce sul teatro!” l’iniziativa lanciata dall’Unita per ravvivare i teatri italiani

MASSA – È trascorso un anno da quando il Teatro dei Servi ha chiuso per la prima volta i battenti a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Un tempo lunghissimo e buio, illuminato solo per brevi tratti dagli spettacoli della stagione estiva, allestiti su palcoscenici all’aperto e, poi, dalla presentazione della prima parte della nuova stagione di prosa e musica bloccata quasi sul nascere, a ottobre.

Una chiusura che brucia e pesa come un macigno, vissuta nell’attesa che il teatro, anche se con un pubblico contingentato, ritorni il più presto possibile a una parvenza di normalità. Per sensibilizzare il pubblico sullo stato di sofferenza e di emergenza nella quale vivono tutti i teatri italiani, gli artisti, le compagnie e le maestranze che compongono il mondo dello spettacolo dal vivo, l’amministrazione comunale, tramite i due teatri cittadini – il Teatro dei Servi e il Teatro Guglielmi, si unirà all’appello “Facciamo luce sul teatro!” lanciato da Unita (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo), che invita a illuminare i teatri italiani la sera di lunedì 22 febbraio, dalle 19.30 alle 21.30, in modo che questi luoghi tornino simbolicamente ad essere ciò che da 2500 anni sono sempre stati: piazze aperte sulla città, motori psichici della vita di una comunità, luoghi di incontri e scambi di idee.

Garantendo l’osservanza delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, l’invito di Unita e dell’amministrazione comunale è rivolto a tutti i cittadini che vogliano testimoniare la loro vicinanza al teatro con la propria presenza fisica, o con una traccia scritta di un pensiero su un foglio portato da casa o sui fogli che verranno disposti davanti ai teatri. Torniamo per una sera a incontrare quella parte essenziale e indispensabile di ogni spettacolo senza la quale il teatro semplicemente non è: il pubblico.