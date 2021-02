“Un sorriso dentro al pianto”, Gabbani torna a Sanremo da ospite

FUORI PROVINCIA – Francesco Gabbani tornerà anche quest’anno sul palco dell’Ariston e lo farà in qualità di ospite in coppia con una leggenda della musica italiana. Duetto straordinario nell’ultima serata di Sanremo. Dopo l’annuncio della partecipazione di Ornella Vanoni, ospite sabato 6 marzo, si annuncia che sul palco con lei ci sarà proprio Francesco Gabbani. I due artisti si esibiranno insieme in un’emozionante performance di “Un Sorriso dentro al pianto”, il brano da lui composto e primo singolo estratto da “Unica”, il nuovo album di Ornella Vanoni uscito il 29 gennaio scorso per BMG.

Un sorriso dentro al pianto, del quale Gabbani firma musica e – insieme a Pacifico e Ornella stessa – anche il testo, è uscito come singolo l’8 gennaio ed è tuttora fra i brani più trasmessi in radio.