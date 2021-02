Il premio Ciro Siciliano rilancia l’appello per la sezione manifesti

MASSA CARRARA – Il premio per le scuole “Pace giustizia libertà democrazia – Forno 13 giugno 1944” intitolato al Maresciallo Ciro Siciliano, Medaglia d’oro al merito civile, rilancia l’adesione ma solo per la sezione dei manifesti. Purtroppo, con il protrarsi della pandemia da Coronavirus, anche quest’anno non è stato possibile lavorare con le scuole del territorio che, in passato, hanno aderito con successo al premio. Un premio intitolato a Ciro Siciliano, il carabiniere eroe che diede la sua vita per salvare la popolazione di Forno nella terribile rappresaglia nazifascista che culminò nell’eccidio di una sessantina di giovani.

Il concorso è promosso dall’associazione culturale Eventi sul Frigido con la famiglia Siciliano per favorire tra i ragazzi un dialogo ed un confronto tra generazioni sulla memoria storica, attingendo al ricco patrimonio di chi ha vissuto l’ultima guerra mondiale e può ancora raccontare il vissuto. Come si evince dalle opere presentate in questi anni, la figura del Maresciallo Ciro Siciliano rappresenta l’ emblema di un eroismo che continua a entusiasmare le giovani generazioni. «Cerchiamo di mantenere attivo il rapporto tra memoria e scuole – scrive l’associazione – mantenendo anche quest’anno, come è stato per il 2020, la sezione dedicata al manifesto. Ringraziamo l’Usp per aver inoltrato alle scuole il bando e la scheda di partecipazione relative al manifesto».

Come per la scorsa edizione, l’associazione sottoporrà all’amministrazione comunale la proposta di utilizzare l’opera ritenuta più idonea per realizzare il manifesto ufficiale dell’eccidio del 13 giugno 1944- 2021. Per info rivolgersi a afruzzetti@alice.it numero cel. 3208336417. Il termine per presentare l’opera è fissato al 30 aprile 2021. Il premio è promosso con la collaborazione delle associazioni Anpi, Fivl Anfcdg, Anvcg.