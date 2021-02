“Teatro a casa”, prosegue la rassegna di spettacoli gratuiti del Comune di Massa

MASSA – “Teatro a casa-Restiamo in contatto” la rassegna di spettacoli via web offerta gratuitamente dall’Amministrazione in collaborazione con Fondazione Spettacolo onlus prosegue con spettacoli da seguire su Zoom o sulla la pagina Facebook del Teatro dei Servi.

In calendario venerdì 19 febbraio alle ore 21 la terza puntata della serie ” I-stanze” a cura di Officine Tok. Sabato 20 febbraio alle ore 18 è in programma per i più piccoli “Il gatto con gli stivali” con prenotazione obbligatoria all’indirizzo: eventi@comune.massa.ms.it Maggiori informazione e contatti sul sito del Comune alla pagina web dedicata al teatro dei Servi (http://teatrodeiservi.comune.massa.ms.it/)