Barbara Bert presenta il nuovo singolo “Cuori di ossigeno”

CARRARA – Nuovo progetto discografico per la cantante carrarese Barbara Bert, che presenta il nuovo singolo “Cuori di ossigeno” di Bungaro, brano che descrive l’immensa desolazione che nel mondo odierno vive nel cuore di ognuno di noi. Il video è stato ideato da Pierpaolo Poggi, realizzato da Cheese Tape Studio per la regia di Matteo Palmerini.

«Una società senza scrupoli in cui l’unico fine è vivere nel lusso e privilegi emarginando chi è meno fortunato e chi ha scelto una vita semplice – spiega Barbara – Cuori di ossigeno racconta che nonostante tutto questo esiste ancora la speranza per un futuro migliore».

Da segnalare che il precedente videoclip “Profilo di donna”, uscito ad Ottobre 2020, ha superato le 300mila visualizzazioni su youtube, confermando il successo della cantante toscana brano contenuto all’interno del primo album da solista “Profili di Donna” su etichetta Dda Records, prodotto anch’esso interamente da Marco Della Bona (in arte Jericho). L’artista si avvale della collaborazione di alcuni grandi autori della musica italiana tra cui “Bungaro, A. Zeppieri, G. Germanelli, F. Mignogna. L’album uscirà il 10 dicembre nel doppio formato in Cd fisico e digitale. Tra gli ultimi brani (dopo Souvenir, Mon amour, Un fiore tra la neve e Come i mari degli atlanti) ricordiamo anche “Pinealove”, dove ha duettato con l’attore Mandi Mandi, scalando le classifiche indipendenti Airplay.

All’attivo anche bellissimo tour estivo, dove Barbara ha aperto i concerti ad alcuni grandi nomi della musica italiana e fatto varie ospitate.