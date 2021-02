“Mamma: ho la Luna in Orione! L’astrologia ha basi scientifiche?”. Venerdì al planetario online

MARINA DI CARRARA – Riprendono, in attesa della riapertura del planetario comunale di Marina di Carrara, gli appuntamenti di “Planetario on line”. Dalle 21 di venerdì 12 febbraio 2021 sarà possibile vedere sulla pagina facebook degli astrofili massesi (www.facebook.com/astrofilimassesi), una simpatica presentazione dal titolo: “Mamma: ho la Luna in Orione! L’astrologia ha basi scientifiche?”. L’astrologia è una prassi antichissima, che non ha mai dimostrato la minima credibilità scientifica e statistica. Ciononostante in molti subiscono tuttora il suo fascino, spesso in maniera innocua, ma altre volte rimettendoci in soldi, salute e rapporti umani.

Nella lezione vengono spiegati i “principi” su cui si basa l’astrologia (o meglio sarebbe dire “astrologie”, visto quanti tipi diversi ne esistono, ed ognuna convinta di essere l’unica astrologia seria). Si scoprirà come questa pratica non abbia alcuna base solida, e presenti piuttosto molte contraddizioni interne. E pur tuttavia trovi spazio in tutti i giornali, radio, televisioni e in tante chiacchierate o libri inutili.