Premio fotografico nazionale “Giovanni Gargiolli”, via alle iscrizioni

LUNIGIANA – Dopo il successo della passata edizione torna il premio fotografico nazionale Giovanni Gargiolli, concorso di fotografie organizzato dal Comune di Fivizzano in collaborazione con la Pro Loco di Fivizzano, con il patrocinio della Regione Toscana e dell’accademia della Cucina Italiana – delegazione Lunigiana.

Il concorso è nato lo scorso anno con lo scopo di valorizzare la complessa figura di Giovanni Gargiolli (Fivizzano, 1838 – Roma, 1913), ingegnere, architetto e pioniere della fotografia italiana, creatore della prima associazione italiana di fotografi, scrittore di saggi tecnico-fotografici, ideatore di teleobbiettivi e apparecchi stereofotografici, fondatore e direttore del glorioso Gabinetto fotografico nazionale (Gfn). Tema della seconda edizione è il Viaggio nell’Italia dei sapori. I partecipanti – fotografi professionisti, fotoamatori o semplici appassionati – dovranno immortalare momenti o situazioni in cui i cibi e i prodotti della grande tradizione enogastronomica italiana riescono a rappresentare e raccontare l’essenza e la storia del territorio in cui sono nati.

Al concorso possono partecipare gratuitamente, con un massimo di tre foto, tutti i maggiorenni. La giuria sarà composta da un tecnico e da due professionisti del settore: Francesca Nobili (assessore alla cultura del Comune di Fivizzano), Giammarco Puntelli (critico e storico dell’arte) e Giuseppe Chiucchiù (fotoreporter). La direzione artistica, invece, è affidata anche quest’anno a Claudio Barontini, fotoreporter e ritrattista di celebrità. La giuria individuerà trenta fotografie finaliste (comprese quelle dei tre vincitori) che parteciperanno a una mostra in programma dal 5 giugno al 5 settembre 2021, nel giardino all’interno del trecentesco Convento degli Agostiniani di Fivizzano, sede della Biblioteca e del Museo d’Arte Sacra di San Giovanni degli Agostiniani. «L’intento – spiega Francesca Nobili, giurato e assessore alla cultura del Comune di Fivizzano – quest’anno è quello di puntare l’attenzione sulla ricca tradizione enogastronomica italiana con un concorso che nasce in una terra come la Lunigiana, portavoce di antichi sapori. Contestualmente alla mostra di fotografie dei partecipanti, vogliamo creare un’esposizione di strumenti fotografici in omaggio alle varie sfaccettature della poliedrica personalità di Gargiolli, grande concittadino tra i pionieri della fotografia».

Il vincitore assoluto della seconda edizione del concorso riceverà un premio di mille euro. Il secondo e il terzo classificato riceveranno in premio una confezione di prodotti lunigianesi a km 0. A tutti i fotografi inseriti nella mostra sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Per iscriversi c’è tempo fino alla mezzanotte del 18 aprile 2021. Le foto, la scheda d’iscrizione e il regolamento – scaricabili dal sito del Comune di Fivizzano, cliccando su www.premiogargiolli.it o dalla pagina Fb del premio (Premio Fotografico Nazionale Giovanni Gargiolli) – dovranno essere inviati, attraverso un’unica email, all’indirizzo di posta elettronica iscrizione@premiogargiolli.it