Cortina 2021, anche Gabbani alla cerimonia d’apertura

È il giorno della cerimonia di inaugurazione dei Mondiali di Sci alpino di Cortina 2021. Questa sera, alle 18 (diretta Rai2), dalla Piazza della stazione di Cortina d’Ampezzo andrà in scena lo spettacolo che aprirà ufficialmente la 46a edizione della rassegna iridata di sci . Un racconto di 75 minuti che saprà ripercorrere la storia del grande sci mondiale e valorizzare l’unicità dell’Italia, del Veneto e delle Dolomiti Patrimonio UNESCO, con un’esplosione di suggestioni ed emozioni coinvolgenti. Lo spettacolo che darà il via alle due settimane iridate è organizzato da Fondazione Cortina 2021 in collaborazione con Triumph Group International. Sarà il futuro il fil rouge della Cerimonia declinato in tutte le sue forme. Un messaggio che vede lo sport, la speranza e la passione come il motore per guardare avanti con fiducia. A fare gli onori di casa sarà la conduttrice Petra Loreggian, tra le più conosciute voci di RDS.

Grande attesa per l’esibizione di Gianna Nannini che porterà a Cortina la carica del grande rock italiano. Insieme a lei anche Francesco Gabbani, Francesco Montanari, Alfa, Andrea Casta, Jacopo Mastrangelo. Tanti ospiti, tanti protagonisti, pronti a celebrare l’inizio del grande evento.

Da domani via alle gare iridate, con l’Italia subito a caccia della prima medaglia nella combinata alpina femminile.