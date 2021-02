“I-Stanze” arriva la nuova serie cine-teatrale a puntate di Officine Tok

MASSA – Andrà in onda venerdì 5 febbraio alle ore 21 sulla pagina Facebook Officine Tok la prima puntata di I-Stanze la serie cine-teatrale di Officine Tok di Monzone realizzata grazie al Sostegno della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Regione Toscana – progetto “Così remoti, così vicini – nuove idee per il teatro a distanza” e Mibact.

La serie ideata da Ines Cattabriga racconta di Miriam alla ricerca di suo padre, un architetto di nome Davide. Per ogni puntata ad affiancare Elisabetta Dini, protagonista e autrice della drammaturgia, ci sarà un attore diverso: Riccardo Monopoli, Andrea Nicolini, Marco Natalucci e Simone Ricciardi.

Come andrà a finire la sua ricerca? Potremo scoprirlo nel corso della serie che, oltre a venerdì 5 febbraio, andrà in onda sulle pagine Facebook di Officine Tok e Teatro dei Servi – Massa, alle 21 ogni venerdì, 12, 19 e 26 febbraio, con un crescendo di suspense che ci condurrà alla puntata conclusiva di venerdì 12 marzo. Al termine di ogni episodio ci sarà un momento di interazione con il pubblico, vera e propria improvvisazione in diretta, funzionale allo svolgimento della storia. «Ines Cattabriga ha immaginato I-Stanze nel marzo 2020 in occasione del primo lockdown – racconta Elisabetta Dini – poi io ho iniziato a scrivere il testo, siamo arrivate ora alla messa in onda felici di poter presentare al pubblico il nostro lavoro. Inoltre siamo orgogliose di collaborare con attori di grande esperienza e professionalità come Riccardo Monopoli, Andrea Nicolini, Marco Natalucci e Simone Ricciardi».