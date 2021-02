Massa, ecco i nuovi appuntamenti della rassegna “Il teatro a casa”

MASSA – La rassegna “Il teatro a casa-Restiamo in contatto” prosegue con una nuova serie di appuntamenti in streaming fino al 19 marzo. Teatro contemporaneo, laboratori, spettacoli per le famiglie e i più piccoli nel cartellone digitale nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Massa e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Una rassegna inaugurata lo scorso autunno per mantenere vivo il dialogo tra teatro e spettatori, nonostante le limitazioni legate alle norme anti contagio. Si rinnova così la magia della platea direttamente a casa con gli spettacoli da seguire in streamingsulla pagina Facebook del Teatro dei Servi e attraverso la piattaforma Zoom.

“Purtroppo – spiega l’assessore alla cultura del Comune di Massa, Nadia Marnica – il Dpcm non ci consente ancora di riaprire il teatro con la presenza di spettatori in sala, ma per noi la cultura non si è mai fermata e siamo lieti di presentare un altro cartellone che, per la prima volta, comprende addirittura una serie. È stata una sfida dover reinventare la rassegna teatrale “a casa”, ma abbiamo continuato a dare agli amanti del teatro, e più in generale a tutta la cittadinanza, una serie di spettacoli teatrali e musicali digitali ottenendo un grande riscontro. E non dimentichiamo neppure chi vive di teatro: attori, musicisti, tecnici, oltre alle tantissime persone che lavorano dietro le quinte. Anche se a distanza, abbiamo cercato di non far sentire solo il nostro pubblico con la speranza di poter tornare presto ad assistere agli spettacoli dal vivo”.

“Il cartellone che proponiamo con l’Amministrazione comunale – osserva il direttore di Fondazione Toscana Spettacolo, Patrizia Coletta – si rinnova con una serie di appuntamenti in streaming fino al prossimo19 marzo. Si tratta di un progetto nel quale crediamo particolarmente, che abbiamo sviluppato e portato avanti a partire dallo scorso autunno per mantenere aperto il dialogo con i tanti spettatori di Massa. L’obiettivo che condividiamo con l’Amministrazione è quello di garantire un accesso diffuso all’offerta culturale, nonostante le limitazioni che non consentono di assistere agli spettacoli in presenza”.

La rassegna si apre con la serie teatrale I-stanze, a cura di Officine Tok. Cinque le puntate in diretta streaming sulla pagina Facebook del Teatro dei Servi in programma il 5, 12, 19 e 26 febbraio e 12 marzo (ore 21:00). La serie I-stanze è stata realizzata con il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Regione Toscana – progetto Così remoti, così vicini – Nuove idee per un teatro a distanza. Sabato 13 febbraio (ore 18) il laboratorio interattivo su Zoom dedicato ai più piccoli, Le maschere di carnevale di Gams. Sabato 20 febbraio (ore 18) in diretta streaming sulla piattaforma Zoom ancora un appuntamento dedicato al pubblico delle famiglie: Il gatto con gli stivali, un racconto per il digitale, immaginato e creato da Marco Ferro, a cura di Campsirago Residenza. Venerdì 19 marzo, in diretta streaming su Zoom (ore 21:30 e ore 23:00) dal romanzo La vita accanto di Maria Pia Veladiano, Rebecca, a cura di Officine papage.

Gli eventi sono gratuiti. La prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, è obbligatoria all’indirizzo eventi@comune.massa.ms.it per i seguenti spettacoli: Le maschere di carnevale di Gams; Il gatto con gli stivali; Rebecca.