‘Pechino Express’ in Lunigiana nel libro di Niccolò Re

LUNIGIANA – La casa editrice Visiogeist lancia la collana Lo Sgargabonzi presenta, a cura di Alessandro Gori, scrittore comico e autore della pagina Lo Sgargabonzi, definito su Internazionale “il più grande scrittore comico italiano”. La priorità de Lo Sgargabonzi presenta è pubblicare opere di scrittori umoristici che si svincolano più possibile dal fine ultimo della risata e per i quali ridere non è lo scopo e spesso nemmeno il mezzo.

A inaugurare la collana è Rammaricandoci per la bellezza della sposa, di Niccolò Re (Sarzana, 1986), un’antologia di racconti divertenti, morbosi, crudeli, un avventuroso pasto misto straripante personaggi, situazioni, pallonate, Boris Eltsin, tv color, Italsider, infanzia, Califano, partigiani, Fedro Francioni, lanaioli, Gianni Bugno. Tra i vari racconti, anche lo stralunato To visit Lunigiana, in cui l’autore immagina un’edizione di Pechino Express di ambientazione lunigianese e animato da improbabili coppie più o meno vip. Una location a chilometro zero scelta dalla Rai per far fronte alla ristrettezze post Covid-19. Rammaricandoci per la bellezza della sposa è acquistabile attraverso il sito di Visiogeist (www.visiogeist.com) ed è ordinabile in libreria e sui principali store online.