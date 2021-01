Inglese per tutti, prosegue il progetto alla scuola primaria Piazza di Montignoso

MONTIGNOSO – Inglese per tutti: alla scuola primaria di Piazza gli studenti coinvolti in un percorso di potenziamento della lingua straniera. Il progetto è ormai consolidato e prevede ore di sostegno alla didattica della lingua inglese grazie alla presenza di una madrelingua. «Si tratta di un’attività aperta a tutte le classi iniziata già nel 2019 e che continuiamo a sostenere con convinzione – spiega l’assessore Giorgia Podestà – vuol infatti essere un supporto per l’apprendimento stimolante e formativo, utile a tutti i nostri ragazzi nel loro percorso di crescita didattica e personale».

Lessico, pronuncia e strutture linguistiche, il tutto affrontato con curiosità e divertimento dai ragazzi e dalle ragazze, anche attraverso attività di gruppo, obiettivo? «Affinare la capacità di ascolto, migliorare la pronuncia e la comprensione della lingua inglese, sviluppare le capacità espressivo-comunicative, potenziare la capacità di comprendere e produrre oralmente le espressioni più comuni della comunicazione quotidiana in situazioni pratiche, simulate ed autentiche» spiega in una nota l’Istituto, l’idea infatti è proprio quella di «far crescere in loro l’autostima e stimolare la fiducia nelle proprie capacità, coinvolgere la globalità emotiva ed affettiva di ogni studente, promuovere la collaborazione e la cooperazione in classe e la conoscenza di altre culture e le competenze di cittadinanza europea».