I consigli del Nuovo-Astoria-Garibaldi dal 21 al 27 gennaio

CARRARA – L’iniziativa “Il biglietto sospeso” del Nuovo-Astoria-Garibaldi offre la possibilità di donare un momento culturale e di svago anche a chi è in difficoltà. Donare un biglietto per permettere a chi non ha la possibilità, di accedere gratuitamente ad una proiezione cinematografica. I biglietti raccolti saranno affidati a noi che come associazione, individueremo i destinatari degli ingressi omaggio. L’iniziativa si rivolge agli spettatori del cinema, che potranno lasciare un biglietto sospeso, per far si che uno sconosciuto accedere gratuitamente ad una proiezione del Cinema, proprio come si faceva con il caffè nella Napoli di un tempo, “piccoli” gesti di solidarietà sociale simbolo di “grande” generosità.

Il “Nuovo”, da sempre attento alla promozione culturale e al sociale, si augura che questa iniziativa possa permettere di garantire un presidio culturale e di svago anche a chi è in difficoltà, grazie alla generosità di tutti gli spettatori di La Spezia e non. Il concetto di esperienza cinematografica del cinema Il Nuovo La Spezia è sempre stato l’idea di condivisione sociale di un momento culturale. L’intento dell’iniziativa è quello di facilitare l’accesso agli spazi culturali delle fasce economicamente più deboli e promuovere la partecipazione di chi, altrimenti, sarebbe escluso dalle attività proposte. L’iniziativa del biglietto sospeso andrà avanti fino al 31 gennaio 2021, e il cinema il Nuovo tutti i martedì e giovedì dalla 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

“Cinema chiuso? Cuore aperto”: si può acquistare uno o più biglietti per il cinema, fare le nuove tessere e abbonamenti validi oltre che per Il Nuovo La Spezia, anche Astoria Lerici e Garibaldi Carrara , si potrà così aiutare a sostenere la sala in questo momento difficile. Il voucher , le tessere per la scontistica, gli abbonamenti da 10, 15, e 50 ingressi avranno durata di 12 mesi dalla data di riapertura e saranno utilizzabili tutti i giorni della settimana, festivi compresi. Se alcune persone per le restrizioni sono impedite di raggiungere la sede di Via Colombo , si può prenotare telefonicamente al 348 5543921 e lo può ricevere comodamente al suo indirizzo. Novità: puoi acquistare i nuovi abbonamenti online tramite il sito https://ilnuovo.nuovospezia.18tickets.it/subscriptions.

Il Nuovo-Astoria-Garibaldi consiglia in tv:

“Il disertore” giovedì 21 gennaio alle 21,20 su Rai 3; “Il danno” venerdì 22 gennaio alle ore 21,15 su Cielo; sempre venerdì “Generations una famiglia quasi perfetta” alle ore 23,05 su Rai Movie; sabato 23 gennaio su Iris “Il discorso del re” alle 13,40, “Collateral” alle ore 21,00 su Iris e “L’affido” su Rai Movie alle 23,15. Domenica 24 gennaio su Iris andrà in onda alle ore 16,35 “L’uomo che vide l’infinto”, alle ore 21,00 “American history X” su Iris e alle 22,50 “Tutta colpa del vulcano” su Rai Movie. Il Nuovo-Astoria-Garibaldi consiglia di iniziare la settimana con “Black rain- pioggia sporca” su La7 (ore 21,15) e “Nemico pubblico” su Iris (ore 23,30). Martedì 26 gennaio alle ore 21,10 andrà in onda “The next three days” su canale 20 e alle 23,00 su Rai Movie “Lettere da Berlino”. Mercoledì 27 gennaio, infine, alle ore 21,00 sarà la volta di “The milionarie” su Iris e alle 23,30 su 7Gold “Benvenuti a Sarajevo”.

Questi i film che usciranno nel 2021 in esclusiva al cinema nella prossima riapertura: Diabolik, Freaks Out e Security.

I consigli della piattaforma streaming “MioCinema”: “Imprevisti digitali”, “Non conosci Papicha”, “La vita straordinaria di David Copperfield”, “PadreNostro”.