Riapre il museo delle statue stele di Pontremoli, resta chiusa la foresteria del castello

PONTREMOLI – I musei delle regioni gialle hanno potuto riaprire. E così il Museo delle statue stele di Pontremoli, al castello del Piagnaro, si è rimesso in moto. Apertura a continuato 11.30-15.30, dal lunedì al venerdì. La foresteria del castello resterà chiusa. È vivamente consigliata la prenotazione. Gli ingressi sono contingentati: potranno accedere gruppi di 4 persone ogni 10 minuti per complessivi 20 visitatori ogni 60 minuti. Si entra dal cancello ubicato nella salita del Piagnaro. L’uso degli ascensori esterni (tunnel di Porta Parma) è consentito esclusivamente ai visitatori diversamente abili con difficoltà di deambulazione previa richiesta telefonica al numero della biglietteria (0187 831439). Obbligo per i visitatori di indossare correttamente la mascherina (a coprire naso e bocca) dal momento dell’ingresso in museo e per tutta la durata della visita. I visitatori dovranno rispettare un distanziamento sociale di almeno un metro (escluso conviventi/nuclei familiari) lungo tutto il percorso di visita sia interno al museo che esterno al castello. I visitatori saranno invitati ad igienizzarsi le mani tramite dispenser messi a disposizione in biglietteria e lungo il percorso del museo.

In ottemperanza alle norme vigenti di contenimento e contrasto dell’epidemia Covid-19 ai visitatori verrà richiesto di compilare un modulo su cui scrivere le proprie generalità e il numero di telefono; tali dati verranno conservati per 14 giorni e poi cancellati e distrutti. Gli armadietti guardaroba non potranno essere utilizzati: per questioni di sicurezza i visitatori non potranno accedere alla visita museale con zaini o borse capienti. Per l’acquisto dei biglietti è consigliato il pagamento tramite Pos. Le postazioni per gli ipovedenti, in cui è possibile toccare copia delle Statue Stele, sono disponibili previo aver igienizzato le mani ed indossato guanti monouso forniti dal museo.

I gruppi (più di 10 persone) devono prenotare con almeno due giorni di anticipo dalla data prevista di visita. I gruppi si potranno ricongiungere, per un massimo di 10 unità, con la propria guida, quando avranno terminato il percorso all’interno del museo: sarà responsabilità della guida far rispettare le distanze di sicurezza sia tra i membri del proprio gruppo che nei confronti degli altri visitatori, durante la visita in esterno del castello. In ottemperanza alle norme vigenti di contenimento e contrasto dell’epidemia Covid 19 la guida dovrà fornire elenco dei nominativi e i numeri di telefono di tutte le persone facenti parte del gruppo che accompagna. Per informazioni e prenotazioni: 0187 831439 e info@statuestele.org