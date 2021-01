Massa, al via gli open day (online) all’Istituto Paritario “Le Grazie”

MASSA – Da 180 anni l’Istituto Paritario “Le Grazie” è presente nella città di Massa come punto di riferimento della realtà educativa dei bambini dall’infanzia alla scuola primaria. Una scuola che accoglie, istruisce e accompagna il bambino per tutto il suo cammino formativo. Tra il verde e la natura rigogliosa, ma ad un passo dalla città, lo storico istituto si distingue da sempre per la sua qualificata offerta formativa che assicura solidità negli apprendimenti e innovazione nelle proposte e nella metodologia.

La pedagogia della scuola mira a formare negli alunni in modo sicuro le basi linguistiche, logiche digitali e civiche (italiano, inglese, spagnolo, matematica, informatica, educazione civica) secondo le raccomandazioni europee, ma è anche molto attento alla dimensione delle arti espressive: religione, arte teatro, musica, canto e soprattutto alla dimensione della qualità relazionale, per cui ogni bambino sente la scuola come famiglia

Giovedì 14 gennaio 2021 si terrà l’open day dalle ore 17,30 (online) con la presentazione della del progetto educativo e degli insegnanti: la maestra di classe prima e gli specialisti di lingue, informatica e musica. Verranno date informazioni sul tempo scuola, sulla distribuzione oraria delle discipline, e riguardo il principio educativo che anima l’istituto: la centralità del bambino, la valorizzazione delle sue potenzialità, con lo stile didattico “della scoperta”, in un contesto di relazioni significative e di cura.

Per iscriversi il link è il seguente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjP7tK25EFKj41kPGL2vZJXfnrSwqo4lBW2mEPD810RIdPaA/viewform. Informazioni al sito https://www.scuolalegraziemassa.it e al numero 348-3325831.