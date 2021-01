Tre artisti apuani alla mostra online “Pensieri Multipli”. Ecco come accedere alla visita virtuale

FIRENZE – Gli artisti apuani Mario Cobàs (Mario Carchini), Clara Mallegni e Monica Michelotti partecipano alla mostra d’arte “Pensieri Multipli” curata da Vittorio Guidi, direttore del Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi. Si tratta di un’ importante mostra online a Shanghai e Firenze fino al 17 gennaio 2021. Organizzazione e collaborazione: Comune di Firenze; Shanghai Florence Sino Italian Design Exchange Center; DoBe for Creative; Museo Ugo Guidi; Shanghai International Culture Association; Shanghai Promotion Center for City Design.

