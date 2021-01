Via al tesseramento alla “Dickens Fellowship” di Carrara. Ecco tutti i vantaggi per i soci

CARRARA – Appena iniziata con l’anno nuovo a Carrara la campagna tesseramento 2021 alla filiale italiana della Dickens Fellowship. La Filiale di Carrara della Dickens Fellowship nasce grazie alla volontà e all’impegno di Marzia Dati, Elena Belligi e Katherine Hutton Mezzacappa, in ricordo del soggiorno di Charles Dickens a Carrara avvento nel gennaio del 1845.

Charles John Huffam Dickens è stato uno scrittore, giornalista e reporter di viaggio britannico dell’età vittoriana. Noto tanto per le sue prove umoristiche quanto per i suoi romanzi sociali, è considerato uno dei più importanti romanzieri di tutti i tempi, nonché uno dei più popolari. Priorità dell’associazione carrarese è quella di promuovere la diffusione dell’opera dickensiana, della lingua, della letteratura e della cultura inglese attraverso l’organizzazione di conferenze e convegni.

Tanti i vantaggi e i servizi che la Dickens Fellowship offre ai suoi soci: migliorare la lingua inglese attraverso la partecipazioni alle conferenze, lecture, incontri online organizzate dalle filiali presenti in tutto il mondo; partecipare alle conferenze internazionali organizzate annualmente dalle filiali; accesso gratuito alla biblioteca in lingua inglese presso la sede in Via Carriona, 41 a Carrara; partecipazione a workshop e seminari di lingua inglese organizzati dalla filiale carrarese; informazioni in tempo reale relative alle iniziative organizzate da Accademia Albericiana nell’ambito dei Custodi della Memoria per conoscere e approfondire la storia di Carrara; partecipazione a eventi culturali nazionali e internazionali organizzati dalla filiale carrarese.

Gli incontri dickensiani si svolgono presso la sede in Via Carriona 41 a Carrara alle 17:30 da settembre a giugno, l’ultima domenica del mese sono aperti a tutta la cittadinanza. Ovviamente con orari, giorni e modalità da verificare in questo periodo considerata l’emergenza sanitaria. Per informazioni più dettagliate: dickensfellowshipcarrara@gmail.com.