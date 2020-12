Gabbani, successo di visualizzazioni per il Concerto di Natale

Francesco Gabbani è stato il grande protagonista del Concerto di Natale organizzato dal Comune di Ferrara e che si è svolto mercoledi scorso dallo splendido palco del Teatro Comunale della città estense ovviamente senza presenza di pubblico ma con telecamere che hanno mandato in onda via rete la performance. Gabbani è stato accompagnato in un piacevole ed insolito duetto dal maestro di flauto Andrea Griminelli. ll concerto è stato trasmesso via streaming, contemporaneamente, su diversi canali social (Comune di Ferrara, sindaco di Ferrara Alan Fabbri, Teatro Comunale di Ferrara, Resto del Carlino Ferrara, La Nazione di Carrara) con picchi di quasi 3.500 utenti connessi, introdotto dai saluti e dagli auguri del sindaco Fabbri. A concerto ancora online nei giorni seguenti, le visualizzazioni hanno sfiorato il numero di 80mila.

(foto e video: Comune di Ferrara)