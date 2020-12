Taddeofilm dà il via ai concorsi online per soci e appassionati di cinema

MASSA-CARRARA – L’Associazione culturale Taddeofilm, data l’impossibilità di organizzare i consueti eventi natalizi, si limiterà a proporre a soci e simpatizzanti alcuni concorsi che si svolgeranno esclusivamente online, comunque legati al mondo del cinema e della fotografia.

Nello specifico, verranno utilizzate i social Facebook e Instagram. Le tre iniziative sono: Cinequiz dal 20 al 24 Dicembre la pagina ufficiale Facebook “Associazione Taddeofilm” pubblicherà varie Storie nelle quali si dovrà indovinare il titolo del film partendo da un fotogramma; Tombola Cinematografica il giorno di Natale dalle 11:00 alle 21:00 tramite levento Facebook “Tombola Cinematografica Taddeofilm” verranno pubblicati dei post con un numero della tombola e ad ogni numero sarà associata una curiosità cinematografica; Instagram Foto Challenge attraverso le storie del profilo Instagram ufficiale fotografi amatoriali e professionisti gareggeranno testa a testa con le proprie foto. Dal 21 Dicembre al 3 Gennaio per la consegna delle foto e challenge dal 4 Gennaio.

Ulteriori dettagli, sul sito www.taddeofilm.it e sulle nostre pagine social “Associazione Taddeofilm”. La partecipazione è completamente gratuita.

Il tutto rientra, con i dovuti limiti, nel primo punto fondamentale della nostra Associazione, ossia la diffusione della cultura cinematografica e fotografica. Vengono inoltre richiamate altre iniziative svolte negli anni precedenti: Vetrina Enigmistica, con la quale riempivamo le vetrine dei negozi con rebus ed indovinelli; Click in a day, la nostra Maratona Fotografica con la quale invitavamo i concorrenti a scattare foto scoprendo angoli nascosti di borghi e paesi durante una singola giornata.

In ogni concorso sono previsti dei premi e su quest’ultimo aspetto ci preme fare alcune precisazioni. Consapevoli delle difficoltà riscontrate da bar, ristoranti ed esercizi commerciali non abbiamo effettuato una ricerca assidua di sponsorizzazioni come nostra consuetudine. Ciononostante, parlando in via informale delle nostre iniziative abbiamo riscontrato un segnale positivo da parte di alcune attività, che ringraziamo, le quali ci sostengono da sempre. La volontà di ripartire, quando si potrà in totale sicurezza, ci ha permesso di raccimolare alcuni buoni sconto e pasto, da spendere, e ci teniamo a sottolineare questo aspetto, esclusivamente “in presenza”, quando finalmente si potranno riprende le abitudini che avevamo prima della pandemia. Sono quindi esclusi, ad esempio, asporti e consegne a domicilio, in quanto il nostro obiettivo è di vedere, un giorno, i negozi e i servizi di ristorazione animati e movimentati come un tempo. «Avremmo voluto offrire anche qualche biglietto per il cinema – scrivono in una nota – ma la situazione attuale non ce lo permette e abbiamo dovuto ripiegare su altre forme. Saremo lieti di promuovere le attività che vorranno prendere parte a questi progetti, che renderemo costanti durante l’arco dell’anno integrandoli alle altre iniziative che per ora estano ferme “in sala d’attesa”».

L’Associazione, pur consapevole che non saranno questi piccoli eventi a risollevare il commercio, a rendere meno duro il periodo e a restituire il consueto clima natalizio, ha deciso di portare in fondo la realizzazione dei suddetti progetti, per dare il proprio segnale di presenza sul territorio lunigianese, come fatto negli ultimi anni. Con l’occasione, facciamo a tutti quanti i nostri auguri di un nuovo anno all’insegna della serenità e della ripartenza.