CARRARA – Wally Contipelli (Orticanoodles) insieme con i rappresentanti degli studenti del liceo artistico A. Gentileschi, ha dipinto sulla parete di ingresso della Curva Nord Lauro Perini-Gradinata Baffo il QR code mediante il quale sarà possibile visualizzare l’opera sviluppata durante il workshop con gli studenti.

Si chiude così il progetto digitale nell’ambito di Toscanaincontemporanea2020 e si entra in una nuova fase. Grazie al sostegno della Fondazione Marmo infatti il bozzetto virtuale diventerà un’opera reale realizzata in modalità partecipata da Orticanoodles con il concorso degli studenti dell’ultimo anno del Liceo Artistico.

Foto 3 di 3





“Siamo felici che la Fondazione Marmo abbia adottato questo progetto così da permetterci di prendere parte al cantiere esecutivo. Durante il corso abbiamo imparato ad utilizzare nuove tecniche creative e strumenti digitali sviluppando i nostri bozzetti e affrontato a 360° le questioni dell’arte pubblica, ma senza poter dipingere l’opera sarebbe mancata la parte più concreta ed emozionante del lavoro” dicono i rappresentati degli allievi dopo aver poggiato il pennello per la prima volta sul muro che accoglierà il lavoro. Rebecca, studentessa del IV anno, ci racconta che suo nonno fu tra gli operai che negli i anni ‘50 costruirono lo stadio “dei Marmi” per la Carrarese, quindi poterlo decorare le sembra un omaggio ad una memoria familiare, non solo collettiva.

Per la preside Ilaria Zolesi il corso ha avuto il pregio di preparare gli studenti ad affrontare con consapevolezza e cognizione l’intervento artistico: un lavoro corposamente preparato dai presupposti e le ricadute sul territorio alla rilettura delle grandi opere della statuaria in marmo, espressione della materia e del saper fare del territorio, che necessitava quindi di essere realizzato, permettendo ai ragazzi di mettere in pratica quanto appreso.

La docente di grafica, Francesca Perozzi, proprio come Wally si è formata in questa scuola e trova significativo che l’artista sia un ex alunno che trasmette la sua conoscenza agli studenti attuali e che li guiderà nella realizzazione di un’opera permanente e simbolica sia nella scelta del soggetto sia in quella del luogo di destinazione.