Concerto di Natale in streaming, protagonisti i ragazzi del liceo musicale Palma

MASSA – Non si fermano le attività del liceo musicale massese il natale è sempre stato tempo di concerti e anche quest’anno gli alunni e i docenti proveranno a far vivere a tutti, con la loro musica, l’atmosfera natalizia.

Ma la novità i tre concerti in streaming sul canale you tube della scuola, PalmaOrchestra, con protagonisti i bravissimi alunni del liceo; tante esibizioni, che non escludono nessun genere o repertorio, dal barocco alla musica extra colta; le riprese sono state effettuate nell’Aula Magna della scuola e nella Sala della Villa della Rinchiostra, messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

I concerti verranno trasmessi dal canale youtube del liceo musicale, “palmaorchestra” nei giorni 21, 22, 23 dicembre alle ore 18.30 e verranno replicati nei giorni 28, 29, 30 dicembre nel medesimo orario. Il link al canale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCt0VMsrKCSv3IAfMBDAy9Tw

Sabato 19 dicembre, inoltre, il secondo open day in su piattaforma zoom, un occasione per sentire anche esibizioni live in streaming degli alunni. Questo il link per accedere: https://zoom.us/j/7456643875? pwd=ZlNwalJGOGxid2JqMXd6cGVYVWVHdz09