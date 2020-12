Sanremo 2021, Gabbani non ci sarà

Francesco Gabbani non parteciperà al prossimo Festival di Sanremo 2021 che avrà luogo dal 2 al 6 marzo 2021. Da Amadeus è infatti stata presentata la lista dei cantanti che prenderanno parte alla sessantunesima edizione sanremese. Dopo tre apparizioni , nel 2016, 2017 e 2020 , dove ha sempre ottenuto il podio con due primi posti (Giovani con “Amen” nel 2016 e Big con “Occidentali’s Karma” nel 2017) ed un secondo posto la scorsa edizione con “Viceversa”, quest’anno Gabbani ha voluto dedicarsi esclusivamente al suo album in attesa di poter ritornare ai concerti in tutt’Italia.

Ecco l’elenco dei Big, in ordine alfabetico, con il titolo della canzone che porteranno:

AIELLO – Ora

ANNALISA – Dieci

ARISA – Potevi fare di più

MALIKA AYANE – Ti piaci così

ORIETTA BERTI – Quando ti sei innamorato

BUGO – E invece si

COLAPESCE e DIMARTINO – Musica leggerissima

COMA_COSE – Fiamme negli occhi

GIO EVAN – Arnica

EXTRALISCIO Feat. Davide Toffolo – Bianca luce nera

FASMA – Parlami

FULMINACCI – Santa Marinella

GAIA – Cuore amaro

GHEMON – Momento perfetto

IRAMA – La genesi del tuo colore

LA RAPPRESENTATE DI LISTA – Amare

LO STATO SOCIALE – Combat Pop

MADAME – Voce

MANESKIN – Zitti e buoni

ERMAL META – Un milione di cose da dirti

MAX GAZZE’ – Il farmacista

FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ – Chiamami per nome

NOEMI – Glicine

WILLIE PEYOTE – Mai dire mai (La Locura)

RANDOM – Torno a te

FRANCESCO RENGA – Quando trovo te.